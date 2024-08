Slováci spoznali program na MS v hokeji 2025, druhý zápas bude proti nováčikovi elitnej kategórie

21.8.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti spoznali program zápasov na budúcoročnom svetovom šampionáte vo Švédsku a Dánsku. Zverenci kanadského kouča Craiga Ramsaya do turnaja vstúpia hneď v úvodný hrací deň, v piatok 9. mája o 20.20 h si zmerajú sily s domácim výberom "troch koruniek".O dva dni neskôr nastúpia SlováciSlovincom, o ďalší deň ich čakajú. V štvrtom súboji na MS absolvujú slovenskí reprezentanti v stredu 14. mája duel proti. Záverečné tri stretnutia v skupine odohrajú Slováci proti papierovo náročným protivníkom - v sobotu 17. mája ich čakajú, o deň neskôra napokon v utorok 20. mája„Snažili sme sa zostaviť harmonogram, ktorý pritiahne všetkých fanúšikov, ktorí milujú hokej a navštívia Štokholm a Herning v máji 2025. Je tiež dôležité, že harmonogram vytvára spravodlivosť a dobré príležitosti pre všetky tímy, aby vydali zo seba to najlepšie. Myslíme si, že sa nám to podarilo a sme si úplne istí, že je pred nami úžasný turnaj," poznamenal pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF ) generálny sekretár a generálny riaditeľ podujatia Tony Wiréhn., ktorá sa bude hrať v dánskom meste Herning sa predstavia výbery Česka, USA, Nemecka, Švajčiarska, Dánska, Maďarska, Kazachstanu a Nórska.