NASA odložila vyslanie svojho nového rovera Perseverance na Mars, nosná raketa má problém

Štart misie už odkladali

Hľadanie známok života

1.7.2020 - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odložil vyslanie svojho nového rovera na Mars prinajmenšom na koniec júla. Dôvodom zmeny plánov je problém s nosnou raketou.Spoločnosť United Launch Alliance totiž potrebuje viac času na vyriešenie problémov so senzormi tekutého kyslíka, ktoré pri poslednom testovaní ukazovali pochybné údaje.Misia mala podľa plánov odštartovať 22. júla. Štart pritom už pre technické problémy dvakrát odložili.Rover Perseverance musí byť na ceste na Mars najneskôr do polky augusta, inak bude musieť NASA počkať až do roku 2022, keď budú Zem a Mars v správnej polohe.Toto omeškanie by mohlo úrad stáť takmer 500 miliónov dolárov (v prepočte 446,5 milióna eur). NASA plánuje vyslať rover najskôr 30. júla, pričom štartovacie okno bude trvať do 15. augusta.Perseverance je dosiaľ najambicióznejšia misia NASA na Mars, pričom stojí okolo troch miliárd dolárov (2,6 miliardy eur).Na Červenej planéte bude hľadať známky minulého marťanského života a zbierať skaly a pôdu pre možný návrat na Zem. Rover sa pokúsi pristáť na Marse vo februári 2021 bez ohľadu na to, kedy ho tam vyšlú.Spojené arabské emiráty a Čína stále napredujú so svojimi misiami na Mars, ktoré by mali odštartovať v júli a auguste.Rusko a Európska vesmírna agentúra odložili vyslanie svojho rovera na rok 2022 pre oneskorené testovanie a obmedzenia cestovania, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu.