Chceli by ste vyletieť balónom až do vesmíru? O pár rokov sa váš sen môže zmeniť na realitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 - Firma Space Perspective sídliaca na Floride chce organizovať lety balónom z Aljašky do vesmíru. Ako jedno zo štartovacích miest plánuje využiť Pacific Spaceport Complex na ostrove Kodiak.Takzvaný Spaceship Neptune bude riadiť posádka a zmestí sa do nej osem pasažierov umiestnených v tlakovej kapsule zavesenej pod vodíkovým balónom s veľkosťou futbalového štadiónu. Každý cestujúci zaplatí za šesťhodinovú jazdu 125-tisíc dolárov (v prepočte približne 112-tisíc eur).Výkonný riaditeľ Alaska Aerospace Corp. Mark Lester uviedol, že jazdy budú dostupné z ostrova Kodiak o niekoľko rokov a podporia miestny turizmus. "Ľudia z celého sveta prídu na Aljašku a budú chcieť vidieť polárnu žiaru z okraja vesmíru," vyhlásil.Space Perspective plánuje na budúci rok dokončiť bezpilotný testovací let z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Cestujúci neskôr absolvujú dvojhodinové stúpanie do približne 31 kilometrov nad Zemou. Následne budú môcť zdieľať svoje pocity a zážitky na sociálnych sieťach. Neptune bude potom dve hodiny zostupovať a pristane na vode, kde cestujúcich, kapsulu aj balón vyzdvihne loď. Pristátie naplánovali podľa vetra v okolí ostrovov Kodiak alebo Aleuty.Pri návrhu balóna vychádzali z technológie NASA využívanej po desaťročia na let veľkých výskumných teleskopov.