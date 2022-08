Naša pomoc Ukrajine je historickým testom a je dôležité udržať solidaritu vo vnútri Európskej únie, vyjadril sa Korčok

Geopolitická pozícia Európy je posilnená

Stretlo sa viacero štátnikov

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Naša pomoc Ukrajine v jej zápase o prežitie je historickým testom, od ktorého závisí budúcnosť Európy. Na medzinárodnej konferencii European Forum v Alpbachu v Rakúsku to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok (nom. SaS ).Na stretnutí v Alpbachu sa minister Korčok zúčastnil na pozvanie svojho rakúskeho partnera Alexandra Schallenberga Podľa ministra Korčoka vstupujeme do zložitého obdobia neistoty a nestability v bezpečnostnej, hospodárskej či energetickej oblasti.„To, či tieto výzvy zvládneme, do veľkej miery závisí od toho, či sa nám podarí si jednotu a solidaritu vo vnútri Európskej únie udržať. Dnes je tomu pol roka od rozpútania vojny Ruskou federáciou. To, že sme boli schopní reagovať jednotne a solidárne, posilňuje geopolitickú pozíciu Európy a dáva nám nádej v obnovu medzinárodného poriadku,“ zdôraznil Korčok.Na okraj konferencie sa Ivan Korčok v regionálnom Slavkovskom formáte (S3) stretol so svojím českým partnerom Janom Lipavským a rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom.Na Európskom fóre Alpbach s vyše 75-ročnou tradíciou sa aj v tomto roku zúčastnili viacerí ďalší zahraniční štátnici a zástupcovia občianskej spoločnosti.