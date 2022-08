Krajniak a prezidentka prebrali na stretnutí rôzne možnosti inflačnej pomoci, ale aj otcovskú dovolenku

Pomoc aj pre dôchodcov

Platnosť je možná od októbra

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ) dnes na stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou predstavil návrh inflačnej pomoci pre dôchodcov.„S pani prezidentkou sme riešili inflačnú pomoc, ako pomôcť domácnostiam zvládnuť nárast cien energií, potravín a ďalších služieb. Hlave štátu som predstavil naše návrhy, ktorým skupinám ďalej pomôcť v druhom balíku inflačnej pomoci, akými sú napríklad aj nízkopríjmoví dôchodcovia. Viac o inflačnej pomoci poviem na zajtrajšej tlačovej konferencii," uviedol Krajniak na sociálnej sieti.V septembri by mal parlament podľa ministra Krajniaka schváliť tzv. otcovskú dovolenku.„Aby mohla platiť už od začiatku októbra, poprosil som pani prezidentku, či by sa pri tomto zákone mohla prednostne vyjadriť, či uplatní, alebo neuplatní svoje právo veta tak, aby sme všetky termíny k októbru 2022 stihli. V rámci zachovania pracovných miest a udržania poklesu nezamestnanosti aktívne komunikujeme so zamestnávateľmi, aby sme im pomohli vyhnúť sa problémom ešte na začiatku a pomohli im ochrániť zamestnancov," dodal Krajniak.