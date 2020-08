NASA prestane používať „rasistické“ prezývky, na zoznam sa dostali aj Eskimák a Siamské dvojičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) prestane používať na pomenovanie vesmírnych objektov prezývky, ktoré by mohli vyznieť rasisticky.Na zoznam sa dostali napríklad planetárna hmlovina "Eskimák" alebo galaxia "Siamské dvojičky". Zástupcovia NASA tento týždeň uviedli, že prezývky sú pre verejnosť často "prístupnejšie" ako oficiálne názvy, no "často zdanlivo neškodné prezývky môžu ublížiť a odvádzať pozornosť od vedy".V súčasnosti skúmajú prezývky rôznych vesmírnych objektov a sľúbili, že v prípade, ak by boli niektoré "nevhodné", začnú používať len oficiálne názvy Medzinárodnej astronomickej únie. "Veda je tu pre všetkých a každá stránka našej práce musí reflektovať túto hodnotu," vyhlásil Thomas Zurbuchen z NASA.