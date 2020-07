NASA vyšle do atmosféry obrí balón s teleskopom, bude skúmať okolie novovzniknutých hviezd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2020 - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa pripravuje na novú misiu, v rámci ktorej vyšle do vyššej vrstvy atmosféry Zeme obrovský balón s teleskopom. Ten bude skúmať vlnové dĺžky svetla z novovzniknutých hviezd, ktoré blokuje zemská atmosféra. Informuje o tom portál TechCrunch.Misia ASTHROS (Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths) by mala odštartovať z Antarktídy v decembri 2023. Dva a pol metra dlhý teleskop vynesie do atmosféry balón, ktorý bude v plne nafúknutom stave merať okolo 120 metrov. Ďalekohľad, ktorý budú ovládať odborníci na zemi, sa zameria na štyri hlavné ciele, vrátane dvoch regiónov v Mliečnej ceste, kde astronómovia spozorovali vznik hviezd.Cieľom misie ASTHROS je vytvoriť prvé detailné 3D mapy hustoty, rýchlosti a pohybu plynu v regiónoch okolo novovzniknutých hviezd, ktoré by mohli pomôcť lepšie pochopiť okolnosti vzniku hviezd. Tiež by to podľa NASA malo pomôcť pri zdokonaľovaní existujúcich simulácií tvorby a vývoja galaxií.Balón s teleskopom by mal poháňať stratosférický vietor a nad južným pólom by mali krúžiť tri až štyri týždne. Potom sa teleskop od balóna oddelí a vráti sa na Zem, pričom jeho klesanie by mal zmierniť padák, aby ho prípadne mohli znovu použiť pri podobných experimentoch.