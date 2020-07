Pre mileniálov je online bezpečnosť dôležitá, hoci si tretina z nich myslí, že sú pre hackerov nudní

Zlomový rok pre digitálnu domácnosť

26.7.2020 - Online bezpečnosť je pre mileniálov v ich domácich "zónach digitálneho komfortu" veľmi dôležitá, hoci viac než tretina z nich si myslí, že je príliš nudná na to, aby sa stala terčom kybernetických útokov.Vyplýva to z novej globálnej správy spoločnosti Kaspersky, ktorá skúma návyky používateľov pri ich úsilí zaistiť pohodlie a bezpečie pri používaní technológií."Rok 2020 bol pre takzvanú digitálnu domácnosť zlomový. Mnohým z nás po celom svete, ktorí sme zažili obmedzenie pohybu, sa využívanie technológií, s ktorými pracujeme a na ktoré sa spoliehame, značne zvýšilo. Z toho dôvodu sme sa v rámci štúdie zamerali na to, ako veľmi tento rok ovplyvnil naše konanie a pocity, pokiaľ ide o náš digitálny život, aké sú naše 'zóny digitálneho komfortu', a čo pre nás znamenajú v súčasnosti? Nie je žiadnym prekvapením, že mileniáli, ktorí budú formovať to, ako spoločnosť bude v najbližších rokoch technológie používať, kladú väčší dôraz na digitálnu bezpečnosť - najmä preto, že hranica medzi domovom a prácou sa neustále stenčuje. Ochrana pred digitálnymi hrozbami môže byť jednoduchá, čo nám pomáha lepšie porozumieť tomu, ako môžeme pomôcť pri optimalizácii bezpečnosti v zónach digitálneho komfortu jednotlivcov," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.Domáce prostredie sa stalo technologickým centrom mileniálov, ktorí v porovnaní so začiatkom roka trávia online o 1,8 hodiny denne viac. Ich celkový denný priemer na internete sa tak zvyšuje na 7,1 hodiny.Pre dlhšiu prítomnosť online si 49 % viac uvedomuje potrebu digitálnej bezpečnosti. Najviac času trávia mileniáli na sociálnych sieťach, no 61 % z nich tvrdí, že vzostup online randenia z domu je z hľadiska online bezpečnosti znepokojujúci.Tridsaťsedem percent mileniálov sa považuje za nudných a nezaujímavých pre kybernetických zločincov, no 36 % z nich tvrdí, že by mali posilniť svoju digitálnu bezpečnosť. Toto predsavzatie však podľa Kaspersky padá až na dno ich zoznamu.Viac než polovica (52 %) mileniálov tvrdí, že na svojich zariadeniach používa dôveryhodné aplikácie z oficiálnych obchodov, ako sú App Store a Google Play, a 49 % pravidelne púšťa na svojich zariadeniach antivírusovú kontrolu.Trinásť percent mileniálov tiež priznalo, že v minulosti používali Wi-Fi svojich susedov, bez toho, aby o tom vedeli."Hovorí sa, že mileniáli majú využívanie digitálnych technológií v krvi, čo by mohlo viesť k ďalším výzvam, ktoré si však vyžadujú to, aby si aj táto skupina našla svoju vlastnú 'zónu digitálneho komfortu'. Skutočnosť, že mnohí bývajú so spolubývajúcimi, môže spôsobiť, že sa, najmä na začiatku spolubývania, cítia digitálne neistí. Tento pocit sa navyše môže zhoršiť ešte vtedy, keď si prácu presunú domov. V tomto prípade je o týchto obavách dôležité so spolubývajúcimi hovoriť a komunikovať ich otvorene: zdieľať náklady na bezpečnostný softvér, nastaviť si jasné pravidlá používania akýchkoľvek spoločných zariadení a lepšie sa navzájom spoznať," poradila hlavná psychologička na Ramon Llull Univerzite v Barcelone Berta Aznar Martínez.Odborníci z Kaspersky odporúčajú, že ak sa chcú ľudia so svojimi zariadeniami cítiť bezpečne a mať chránené osobné údaje, mali by venovať pozornosť autentickosti webových stránok a pri podozrivých stránkach si napríklad dohľadať recenzie o nich.Mali by tiež mať prehľad o všetkých svojich online účtoch, aby vedeli, ktoré služby a webové stránky môžu ukladať ich osobné informácie, zablokovať inštaláciu programov z neznámych zdrojov v nastaveniach smartfónu a inštalovať iba aplikácie z oficiálnych obchodov.Kaspersky tiež odporúča používať funkciu Privacy Checker, ktorá pomáha zvýšiť úroveň súkromia profilov na sociálnych sieťach, čo tretím stranám komplikuje úsilie dostať sa k tým najcitlivejším údajom.Vhodné je aj spoľahlivé bezpečnostné riešenie, ktoré dokáže napríklad monitorovať domácu sieť, v reálnom čase varovať ohrozené zariadenia i odhaľovať votrelcov vo Wi-Fi sieti.Informácie agentúre SITA poskytol Michal Húska zo spoločnosti Grayling Slovakia.