NASA vyzvala ľudí, aby nešli sledovať štart rakety SpaceX, ktorá povezie ľudskú posádku

27.4.2020 - Ľudia by si mali užiť nadchádzajúcu prvú vesmírnu cestu amerických astronautov z USA po 10 rokoch v pohodlí domova. Upozornil na to, šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine, ktorý vyzval verejnosť, aby nešla sledovať štart rakety priamo z okolia Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Namiesto toho si to majú ľudia pozrieť na internete, kde to budú vysielať.Prvý štart rakety s astronautmi z územia Spojených štátov od roku 2011 sa uskutoční 27. mája. NASA v rámci misie, na ktorej spolupracuje so spoločnosťou SpaceX, pošle na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dvoch astronautov.Douglas Hurley a Robert Behnken poletia na ISS v kapsule od SpaceX, ktorá poskytne aj raketu a vynesie ju do vesmíru. Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou.NASA a SpaceX s misiou napredujú aj napriek pandémii nového koronavírusu. Bridenstine vysvetlil, že pre NASA je kritické udržať normálnu činnosť na palube vesmírnej stanice."Snažíme sa zabezpečiť, aby sme mali prístup k Medzinárodnej vesmírnej stanici bez toho, aby sme pritiahli obrovské množstvo ľudí, ktoré by sme obyčajne mali," vysvetlil.Pred návštevou pláží a iných miest v oblasti, odkiaľ by sa dal štart pozorovať, varujú aj miestne úrady."Vieme, že z návratu ľudí k vesmírnemu letu je veľa vzrušenia, a sme hrdí, že sa to deje tu v našom okrese, ale práve teraz je každý viac v bezpečí doma," vyjadril sa pre televíziu CNN Don Walker zo samosprávy okresu Brevard, kde sa nachádza Kennedyho vesmírne stredisko.Ľudia, ktorí by sa tam rozhodli prísť, by podľa neho mali čakať len starosti. Verejné parkoviská pozdĺž pláží sú v okrese zavreté, rovnako aj reštaurácie, a hotely neprijímajú hostí.Walker zároveň varoval, že ak sa súčasná situácia okolo koronavírusu prenesie aj do budúceho mesiaca, prílev turistov spôsobí, že ľudia uviaznu v dopravných zápchach.Zároveň by to mohlo zhoršiť šírenie vírusu. "Vyzývame návštevníkov, aby plánovali dopredu a zostali v bezpečí, chráňte seba aj ostatných," dodal.