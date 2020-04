Najlepší materiál na výrobu rúška. Kombinácia dvoch látok účinkuje takmer ako respirátor

Mnohí ľudia preukázali pri výrobe rúšok vynaliezavosť. Niektorí ich začali šiť z bavlnených obliečok, iní použili kávové filtre, vrecká do vysávača, vypchávky z podprseniek alebo papierové vreckovky. Časť ľudí si však vystačila aj so šatkou alebo šálom okolo úst.

Kombinácia dvoch látok

Sciencedaily.com uvádza, že podomácky šité látkové rúško má najlepší efekt, keď pozostáva z kombinácie bavlny a prírodného hodvábu alebo syntetického šifónu. V takom prípade by malo filtrovať aj aerosólové, teda najmenšie častice vírusu, ktoré by v opačnom prípade dokázali cez otvory látky prekĺznuť.

Americkí vedci zistili, že rúško z vrstvy bavlnenej tkaniny skombinované s dvomi vrstvami šifónu s obsahom polyesteru a spandexu je svojou efektivitou porovnateľné s respirátorom N95. Materiál v teste odfiltroval 80 až 99 percent častíc v závislosti od ich veľkosti. Výskum bol opísaný v magazíne ACS Nano.

Šífón s umelými vláknami podľa vedcov môžete nahradiť aj prírodným hodvábom. Účinná by mala byť aj kombinácia bavlny a flanelu či polyesteru. Percento ochrany však výrazne znižuje nesprávne nasadená maska, ktorá tesne neprilieha k tvári.

Šatky a šály sú nejmenej efektívne

Podľa Huffpost.com by ste si ústa a nos nemali chrániť šálmi ani šatkami z vlny, kašmíru alebo ramie. V teste spoločnosti Smart Air vyšli ako najmenej spoľahlivé.

Medzi účinné materiály spoločnosť zaradila napríklad bavlnené posteľné plachty, kuchynské papierové utierky, alebo aj husto tkané plátno.

Ako účinné, avšak nepriedušné, a preto nevhodné, sa ukázali byť aj kávové filtre. Vysoký stupeň ochrany dosiahli aj jednorazové chirurgické rúška, ktoré dokázali zachytiť 75 percent častíc veľkosti 0,3 mikrometra.

Svetelný test účinnosti rúška

Účinnosť rúška môžete podľa Today.com preveriť jednoduchým testom – podržte ho oproti svetlu. Ak vlákna nie sú dostatočne husté a v látke sú otvory, ochrana nie je dostatočná.

Tkanina musí byť hustá, no zároveň aj dobre priedušná, aby nositeľovi nesťažovala dýchanie. V ideálnom prípade by rúško malo byť zhotovené z viacerých vrstiev, nie však na úkor jeho priedušnosti. Zároveň by látka nemala byť ošetrená bielidlom alebo inými chemikáliami.