Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

29. júla 2026

Trnava nestrelila gól Sofii vyše 210 minút a končí v pohárovej Európe


Tagy: bezgólová remíza Európska konferenčná liga 2026/2027 odveta

FC Spartak Trnava sa lúči s pohárovou Európou v sezóne 2026/2027 hneď po prvom dvojzápase. Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy viedla cez jediný gól, ale futbalisti FC Spartak Trnava ho ...



Zdieľať
6a6501c697f7b327768455 676x488 29.7.2026 (SITA.sk) - FC Spartak Trnava sa lúči s pohárovou Európou v sezóne 2026/2027 hneď po prvom dvojzápase.


Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy viedla cez jediný gól, ale futbalisti FC Spartak Trnava ho počas vyše 210 minút nestrelili.

Proti bulharskému vicemajstrovi CSKA 1948 vyšli doma aj vonku strelecky naprázdno, hoci v odvete v Sofii nastrelili dvakrát brvno a niekoľkými skvelými zákrokmi sa blysol aj brankár súpera Petar Marinov.

Hrdina Marinov


Jeden z takýchto zákrokov si nechal aj na penaltový rozstrel, keďže odvetný zápas 2. predkola EKL sa aj po predĺžení skončil 0:0. Marinov vyrazil strelu Marina Laušiča. A keďže na bulharskej strane sa nepomýlil ani jeden z piatich strelcov, Trnavčania sa ohriali v pohárovej Európe v ročníku 2026/2027 len jeden týždeň.


Trénovali pokutové kopy


"Trénovali sme penalty, preto som spokojný. Pepi Marinov odohral dva skvelé zápasy v Európe, je to dobrý brankár. Na druhej strane naši hráči ukázali z bieleho bodu rozvahu a presnosť. Nezáleží na tom, kto bude ďalší náš súper, ktokoľvek príde, bude to náročné," vyhlásil tréner bulharského tímu Aleksandar Aleksandrov na webe telegrapf.bg.

Marinov skromne dodal, že na penalty bol pôvodne určený jeho náhradník Dimitar Šejtanov, ale nakoniec nastala zmena.

"Musel som to dochytať. V predĺžení sa nám zranil Dieho Medina a ďalšie striedanie sme už nemali. Pokutové kopy sú aj o šťastí a my sme ho mali. Som rád, že som pomohol tímu k postupu, hoci sme neodohrali dobrý zápas," cituje Marinova web NovSport.com.

Futbal bez divákov


Skorý odchod Trnavy z Konferenčnej ligy sa odohrával doslova v smútočnej atmosfére. Na 43-tisícovom Národnom štadióne Vasila Levského bolo iba 472 divákov, z toho asi polovica Trnavčanov. Ani ich miestami mohutné "Trnava, do teho!" nepomohlo zverencom trénera Antonia Muňoza k vytúženému postupu.

"Trnava po týždni v Európe končí proti klubu, ktorý nemá atmosféru ani fanúšikov. Je to kruté, ale je to málo," skonštatoval komentátor STVR po dvojzápase 2. predkola EKL.


Zdroj: SITA.sk - Trnava nestrelila gól Sofii vyše 210 minút a končí v pohárovej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezgólová remíza Európska konferenčná liga 2026/2027 odveta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nasadená jednotka skolabovala z tepla. Mladá Ruska prvé víťazstvo na okruhu WTA preplakala
<< predchádzajúci článok
Reprezentantky Slovenska absolvujú tréningový kemp, idú bojovať o ME 2027

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 