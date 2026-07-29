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29. júla 2026
Trnava nestrelila gól Sofii vyše 210 minút a končí v pohárovej Európe
FC Spartak Trnava sa lúči s pohárovou Európou v sezóne 2026/2027 hneď po prvom dvojzápase. Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy viedla cez jediný gól, ale futbalisti FC Spartak Trnava ho ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - FC Spartak Trnava sa lúči s pohárovou Európou v sezóne 2026/2027 hneď po prvom dvojzápase.
Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy viedla cez jediný gól, ale futbalisti FC Spartak Trnava ho počas vyše 210 minút nestrelili.
Proti bulharskému vicemajstrovi CSKA 1948 vyšli doma aj vonku strelecky naprázdno, hoci v odvete v Sofii nastrelili dvakrát brvno a niekoľkými skvelými zákrokmi sa blysol aj brankár súpera Petar Marinov.
Jeden z takýchto zákrokov si nechal aj na penaltový rozstrel, keďže odvetný zápas 2. predkola EKL sa aj po predĺžení skončil 0:0. Marinov vyrazil strelu Marina Laušiča. A keďže na bulharskej strane sa nepomýlil ani jeden z piatich strelcov, Trnavčania sa ohriali v pohárovej Európe v ročníku 2026/2027 len jeden týždeň.
"Trénovali sme penalty, preto som spokojný. Pepi Marinov odohral dva skvelé zápasy v Európe, je to dobrý brankár. Na druhej strane naši hráči ukázali z bieleho bodu rozvahu a presnosť. Nezáleží na tom, kto bude ďalší náš súper, ktokoľvek príde, bude to náročné," vyhlásil tréner bulharského tímu Aleksandar Aleksandrov na webe telegrapf.bg.
Marinov skromne dodal, že na penalty bol pôvodne určený jeho náhradník Dimitar Šejtanov, ale nakoniec nastala zmena.
"Musel som to dochytať. V predĺžení sa nám zranil Dieho Medina a ďalšie striedanie sme už nemali. Pokutové kopy sú aj o šťastí a my sme ho mali. Som rád, že som pomohol tímu k postupu, hoci sme neodohrali dobrý zápas," cituje Marinova web NovSport.com.
Skorý odchod Trnavy z Konferenčnej ligy sa odohrával doslova v smútočnej atmosfére. Na 43-tisícovom Národnom štadióne Vasila Levského bolo iba 472 divákov, z toho asi polovica Trnavčanov. Ani ich miestami mohutné "Trnava, do teho!" nepomohlo zverencom trénera Antonia Muňoza k vytúženému postupu.
"Trnava po týždni v Európe končí proti klubu, ktorý nemá atmosféru ani fanúšikov. Je to kruté, ale je to málo," skonštatoval komentátor STVR po dvojzápase 2. predkola EKL.
Zdroj: SITA.sk - Trnava nestrelila gól Sofii vyše 210 minút a končí v pohárovej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Cesta do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy viedla cez jediný gól, ale futbalisti FC Spartak Trnava ho počas vyše 210 minút nestrelili.
Proti bulharskému vicemajstrovi CSKA 1948 vyšli doma aj vonku strelecky naprázdno, hoci v odvete v Sofii nastrelili dvakrát brvno a niekoľkými skvelými zákrokmi sa blysol aj brankár súpera Petar Marinov.
Hrdina Marinov
Jeden z takýchto zákrokov si nechal aj na penaltový rozstrel, keďže odvetný zápas 2. predkola EKL sa aj po predĺžení skončil 0:0. Marinov vyrazil strelu Marina Laušiča. A keďže na bulharskej strane sa nepomýlil ani jeden z piatich strelcov, Trnavčania sa ohriali v pohárovej Európe v ročníku 2026/2027 len jeden týždeň.
Trénovali pokutové kopy
"Trénovali sme penalty, preto som spokojný. Pepi Marinov odohral dva skvelé zápasy v Európe, je to dobrý brankár. Na druhej strane naši hráči ukázali z bieleho bodu rozvahu a presnosť. Nezáleží na tom, kto bude ďalší náš súper, ktokoľvek príde, bude to náročné," vyhlásil tréner bulharského tímu Aleksandar Aleksandrov na webe telegrapf.bg.
Marinov skromne dodal, že na penalty bol pôvodne určený jeho náhradník Dimitar Šejtanov, ale nakoniec nastala zmena.
"Musel som to dochytať. V predĺžení sa nám zranil Dieho Medina a ďalšie striedanie sme už nemali. Pokutové kopy sú aj o šťastí a my sme ho mali. Som rád, že som pomohol tímu k postupu, hoci sme neodohrali dobrý zápas," cituje Marinova web NovSport.com.
Futbal bez divákov
Skorý odchod Trnavy z Konferenčnej ligy sa odohrával doslova v smútočnej atmosfére. Na 43-tisícovom Národnom štadióne Vasila Levského bolo iba 472 divákov, z toho asi polovica Trnavčanov. Ani ich miestami mohutné "Trnava, do teho!" nepomohlo zverencom trénera Antonia Muňoza k vytúženému postupu.
"Trnava po týždni v Európe končí proti klubu, ktorý nemá atmosféru ani fanúšikov. Je to kruté, ale je to málo," skonštatoval komentátor STVR po dvojzápase 2. predkola EKL.
Zdroj: SITA.sk - Trnava nestrelila gól Sofii vyše 210 minút a končí v pohárovej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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