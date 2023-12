Nasadenie nového informačného systému vo verejnom obstarávaní bolo obrovské fiasko, tvrdí odborník

Spustenie systému eForms

27.12.2023 (SITA.sk) - Nový informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre elektronické formuláre na uverejňovanie oznámení vo verejnom obstarávaní pre problémy po sprevádzkovaní vyvolal nespokojnosť medzi obstarávateľmi.Odborník na verejné obstarávanie tvrdí, že od prvého dňa spustenia systému eForms bolo jasné, že účinky jeho zavádzania boli podcenené, ak nie úplne ignorované.„Tí, ktorí očakávali, že na implementáciu nových eFormulárov budú stačiť štyri roky, museli byť veľmi prekvapení, keďže ich spustenie bolo obrovským fiaskom," zhodnotil s odstupom času Ján Azud, ktorý je partner Advokátskej kancelárie Ružička and Partners.ÚVO sprevádzkoval eForms v novom termíne v polovici októbra na základe nariadenia Európskej komisie pre štandardné formuláre vo verejnom obstarávaní zo septembra 2019.„Vzhľadom na enormné množstvo problémov, ktoré nový systém spôsobil v priebehu niekoľkých dní, nespokojnosť eskalovala natoľko, že odborníci na obstarávanie vynaložili sústredené úsilie voči Úradu pre verejné obstarávanie v snahe primäť ho k návratu k predchádzajúcemu systému," upozornil Azud. Ako podotkol, úrad sa snaží dopady reformy zmierniť bezplatnými školeniami.„Či to bude stačiť, alebo sa inšpirujeme vzorom Českej republiky, ktorá aplikáciu eFormulárov odložila na 1. februára 2024, ukáže blízka budúcnosť," dodal expert na verejné obstarávanie.Systém eForms vytvorila štátna spoločnosť Slovensko IT na základe zmluvy o spolupráci z apríla minulého roka. Zmluvná cena zákazky, vrátane opcie, podľa údajov v Centrálnom registri zmlúv dosiahla po úprave takmer 1,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Krátko po nasadení nového informačného systému zaznamenal ÚVO výpadok evidencie referencií.Nedostupnosť systému aktívne riešil s dodávateľmi systémov - spoločnosťami Slovensko IT a Alanata. O deň neskôr úrad oznámil, že evidencia referencií a zoznam hospodárskych subjektov sú dostupné bez prekážok, ktoré by bránili v ich používaní vo verejnom obstarávaní.„Akýkoľvek ďalší posun termínov by neviedol k pripravenejšiemu nábehu systému, len by ohrozoval prefinancovanie projektu z európskych peňazí. Preto jediným vhodným riešením bolo systém nasadiť,“ zdôvodnil neskôr posunutie zavedenia systému ÚVO.O probléme s prípravou nového informačného systému predtým informovali vtedajšieho premiéra Ľudovíta Ódora , vec štyrikrát riešili aj na rokovaní bývalej úradníckej vlády s účasťou predsedu úradu Petra Kuboviča „Je prirodzené, že takáto zásadná zmena v systéme obstarávania spôsobuje ťažkosti aj na strane verejných obstarávateľov," podotkol úrad s tým, že poskytuje odbornú pomoc aj na všetkých infolinkách svojich regionálnych pracovísk. Pripravil tiež zoznam najčastejších otázok a odpovedí k používaniu portálu, školí verejnosť aj pracovníkov regionálnych centier.Úrad prisľúbil zmeny na zjednodušenie používania eForms, následne zverejnil ďalšie manuály - pre podlimitné zákazky, redakčnú opravu oznámenia a oznámenie o zmene zmluvy.