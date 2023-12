Slováci nakupujú cez internet menej ako počas pandémie, pri voľbe internetového obchodu cena nie je najdôležitejšia

Prieskumy nákupného správania

Rozhodujúce faktory pri nakupovaní

27.12.2023 (SITA.sk) - V porovnaní s rokom 2021 nakupujú Slováci na internete menej. Kým pred dvoma rokmi nakupovalo cez internet aspoň raz do mesiaca 40,5 percenta Slovákov, v tomto roku ich je 35 percent.Pre spotrebiteľov je pri výbere e-shopu smerodajnejšia ich vlastná skúsenosť, než cena produktu alebo jeho kvalita. Vyplýva to z dvoch prieskumov zameraných na porovnanie nákupného správania sa Slovákov počas pandémie s ich správaním v tomto roku. Prvý prieskum sa realizoval v auguste 2021, druhý v novembri tohto roka. V oboch prípadoch išlo o telefonický prieskum na vzorke 1 000 respondentov realizovaný v spolupráci agentúry Neuropea so spoločnosťou CreditCall.Najdôležitejším dôvodom, na základe ktorého si spotrebitelia na Slovensku vyberajú internetový obchod, je ich vlastná skúsenosť s nákupom. Kým v roku 2021 to bol rozhodujúci faktor pre 30,6 % nakupujúcich, v tomto roku túto možnosť zvolilo až 35,5 % respondentov. Nakupovanie na internete nie je už len o cene a kvalite daného tovaru.Pre majiteľov e-shopov môže byť dôležité zistenie, že pre nakupujúcich je dôležitá najmä vlastná skúsenosť s daným internetovým obchodom. Kým si na základe tohto faktoru v roku 2021 vyberalo e-shop 30,6 % nakupujúcich, tento dôvod uviedlo ako najdôležitejší aj v tomto roku až 35,5 % respondentov. Cena produktu je na druhom mieste. Za rozhodujúcu ju považovalo 26,4 % resp. 25,3 % respondentov.Respondenti považujú za ďalšie rozhodujúce faktory pri výbere aj porovnávače cien v obchodoch, odporúčania od kamarátov a známych, kvalitu tovarov a služieb a na poslednom mieste je reklama. V porovnaní s prvým prieskumom klesla dostupnosť tovaru ako dôvod pre výber zo 17,4 % na 13,7 %.