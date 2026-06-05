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Naše mestá od Záhoria po Zemplín vylepšuje takmer 7 000 ľudí
Tagy: Naše mesto PR
Kroky tisícok ľudí dnes neviedli do zamestnania, ale na najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú neziskovým organizáciám, školám, ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Kroky tisícok ľudí dnes neviedli do zamestnania, ale na najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú neziskovým organizáciám, školám, rodinným centrám či domovom sociálnych služieb zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.
Naše Mesto vďaka dobrovoľníctvu už 20 rokov úspešne prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách po celom Slovensku. Dobrovoľníctvo neznamená len pomoc organizáciám či skrášľovanie miest a obcí. Je to spôsob, ako spájať ľudí z rôznych prostredí, budovať medzi nimi dôveru, empatiu a posilňovať tak súdržnosť v spoločnosti.
Do 20. ročníka podujatia Naše Mesto sa zapája takmer 7 000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V tričkách so známym sloganom ‘Mám srdce na správnom meste’ ich možno vidieť v 55 mestách a obciach po celom Slovensku. "Naším cieľom je, aby ľudia z firiem spoznali konkrétne neziskové organizácie a dlhodobo im pomáhali. Vážime si, že sa zapojilo až 205 firiem, ktoré chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Naše Mesto ukazuje, že k tomu často stačia jednoduché kroky a ochota venovať svoj čas druhým," hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.
Dobrovoľnícke tímy čistia parky, natierajú lavičky a preliezky v areáloch škôl a rodinných centier, zveľaďujú kultúrne pamiatky, trávia čas so seniormi a klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. V pracovnom nasadení sú od Záhoria až po Zemplín – v stupavskom parku, na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, pri maľovaných dreveniciach v Čičmanoch, v nitrianskom amfiteátri, v okolí lodenice v košickom parku Anička aj pri Kaplnke sv. Antona Paduánskeho v Michalovciach.
Na dobrovoľnícku pomoc čakajú dve stovky organizácií, medzi nimi aj Telocvičná jednota Sokol, ktorá sa prihlásila prvýkrát. Desiatky ľudí sa zapoja do obnovy historickej budovy Sokolovne, kde sídli táto najväčšia sokolská telocvičná jednota na Slovensku. Medzi nováčikmi je tento rok tiež Združenie Slatinka. Vo zvolenskom parku Lanice, kde sa nachádza posledný zvyšok pôvodného koryta Hrona, obnovia s prispením dobrovoľníkov drevené lávky a cestičky.
Medzi 414 dobrovoľníckymi aktivitami je obnova jedenástich hradov a úprava lesoparkov, no najväčší pracovný ruch zavládne priamo v mestách, na sídliskách a verejných priestranstvách. "Akcia Naše Mesto, ktorá dnes prebieha po celom Slovensku, je pre nás pripomienkou toho, že zmena sa začína u ľudí, ktorí sa rozhodnú konať. Teší nás, že zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Hornbach vnímajú dobrovoľníctvo ako príležitosť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie," povedal David Kolář, riaditeľ marketingu spoločnosti Hornbach pre Slovensko a Českú republiku.
Naše Mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Odštartovalo v roku 2007 ako akcia Naša Bratislava a postupne sa rozšírilo na celé Slovensko. Za dve desaťročia firmy a inštitúcie vyslali na Naše Mesto viac ako 135 000 ľudí, ktorí odpracovali takmer pol milióna dobrovoľníckych hodín.
Tento rok je pre dobrovoľníctvo výnimočný. Okrem toho, že Naše Mesto oslavuje 20. narodeniny, je tiež súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva, vyhláseného Valným zhromaždením OSN. Všetci účastníci, ktorí dnes pomáhajú v dobrovoľníckych tričkách s logom Naše Mesto, sa tak zapíšu na svetovú mapu dobrovoľníctva.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Naše mestá od Záhoria po Zemplín vylepšuje takmer 7 000 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhajú neziskovým organizáciám, školám, rodinným centrám či domovom sociálnych služieb zlepšiť prostredie, v ktorom pôsobia. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.
Naše Mesto vďaka dobrovoľníctvu už 20 rokov úspešne prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom zlepšiť život v komunitách po celom Slovensku. Dobrovoľníctvo neznamená len pomoc organizáciám či skrášľovanie miest a obcí. Je to spôsob, ako spájať ľudí z rôznych prostredí, budovať medzi nimi dôveru, empatiu a posilňovať tak súdržnosť v spoločnosti.
Do 20. ročníka podujatia Naše Mesto sa zapája takmer 7 000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V tričkách so známym sloganom ‘Mám srdce na správnom meste’ ich možno vidieť v 55 mestách a obciach po celom Slovensku. "Naším cieľom je, aby ľudia z firiem spoznali konkrétne neziskové organizácie a dlhodobo im pomáhali. Vážime si, že sa zapojilo až 205 firiem, ktoré chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Naše Mesto ukazuje, že k tomu často stačia jednoduché kroky a ochota venovať svoj čas druhým," hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.
Dobrovoľnícke tímy čistia parky, natierajú lavičky a preliezky v areáloch škôl a rodinných centier, zveľaďujú kultúrne pamiatky, trávia čas so seniormi a klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. V pracovnom nasadení sú od Záhoria až po Zemplín – v stupavskom parku, na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, pri maľovaných dreveniciach v Čičmanoch, v nitrianskom amfiteátri, v okolí lodenice v košickom parku Anička aj pri Kaplnke sv. Antona Paduánskeho v Michalovciach.
Medzi novými aktivitami je pomoc Sokolovni a Združeniu Slatinka
Na dobrovoľnícku pomoc čakajú dve stovky organizácií, medzi nimi aj Telocvičná jednota Sokol, ktorá sa prihlásila prvýkrát. Desiatky ľudí sa zapoja do obnovy historickej budovy Sokolovne, kde sídli táto najväčšia sokolská telocvičná jednota na Slovensku. Medzi nováčikmi je tento rok tiež Združenie Slatinka. Vo zvolenskom parku Lanice, kde sa nachádza posledný zvyšok pôvodného koryta Hrona, obnovia s prispením dobrovoľníkov drevené lávky a cestičky.
Medzi 414 dobrovoľníckymi aktivitami je obnova jedenástich hradov a úprava lesoparkov, no najväčší pracovný ruch zavládne priamo v mestách, na sídliskách a verejných priestranstvách. "Akcia Naše Mesto, ktorá dnes prebieha po celom Slovensku, je pre nás pripomienkou toho, že zmena sa začína u ľudí, ktorí sa rozhodnú konať. Teší nás, že zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Hornbach vnímajú dobrovoľníctvo ako príležitosť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie," povedal David Kolář, riaditeľ marketingu spoločnosti Hornbach pre Slovensko a Českú republiku.
Naše Mesto je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva
Naše Mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Odštartovalo v roku 2007 ako akcia Naša Bratislava a postupne sa rozšírilo na celé Slovensko. Za dve desaťročia firmy a inštitúcie vyslali na Naše Mesto viac ako 135 000 ľudí, ktorí odpracovali takmer pol milióna dobrovoľníckych hodín.
Tento rok je pre dobrovoľníctvo výnimočný. Okrem toho, že Naše Mesto oslavuje 20. narodeniny, je tiež súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva, vyhláseného Valným zhromaždením OSN. Všetci účastníci, ktorí dnes pomáhajú v dobrovoľníckych tričkách s logom Naše Mesto, sa tak zapíšu na svetovú mapu dobrovoľníctva.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Naše mestá od Záhoria po Zemplín vylepšuje takmer 7 000 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Naše mesto PR
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