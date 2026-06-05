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FIFA, Global Citizen a MetLife podporujú vzdelávanie a šport detí na celom svete


Tagy: PR Šport Vzdelávanie

Spoločnosti MetLife a Global Citizen spustili globálnu kampaň #Footwork for Futures. Spoločnosti MetLife a Global Citizen spustili tri týždne pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale (FIFA World Cup) ...



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gettyimages 2225395595 676x409 5.6.2026 (SITA.sk) - Spoločnosti MetLife a Global Citizen spustili globálnu kampaň #Footwork for Futures.


Spoločnosti MetLife a Global Citizen spustili tri týždne pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale (FIFA World Cup) globálnu kampaň #Footwork for Futures.

Do kampane sa môže zapojiť úplne ktokoľvek – bez ohľadu na národnosť, pohlavie, vek či športové skúsenosti. Stačí, ak natočí krátke video, v ktorom žongluje s futbalovou loptou (alebo sa o to aspoň pokúsi). Za každé takéto video venuje MetLife 5 dolárov do fondu FIFA Global Citizen Education Fund na podporu vzdelávania a športu detí na celom svete.

"Fond FIFA Global Citizen Education Fund je dôkazom toho, čo možno dosiahnuť, keď spojíme celosvetovú lásku k futbalu s potenciálom vzdelávania, aby sme posilnili naše komunity," povedala Nuria Garcia, vedúca globálnej udržateľnosti spoločnosti MetLife a predsedníčka Nadácie MetLife. "Projekt Footwork for Futures pomáha túto misiu urobiť zábavnou, reálnou a dostupnou pre všetkých. Každé odoslané video predstavuje zmysluplný krok k tomu, aby mladí ľudia na celom svete mohli hľadieť do budúcnosti s väčším sebavedomím.

S #FootworkForFutures môže prispieť každý


Kampaň vyzýva ľudí, aby na Instagrame, LinkedIne, X, TikToku, Facebooku či na platforme Meta zdieľali krátke video, v ktorom žonglujú s futbalovou loptou (alebo sa o to aspoň pokúšajú), a pridali k nemu hashtag #FootworkForFutures. Video môžu tiež nahrať a odoslať cez aplikáciu Global Citizen. Kampaň prebieha až do finále MS - 19. júla 2026, alebo bude ukončená v deň dosiahnutia maximálneho darovacieho cieľa 100-tisíc USD. Zapojiť sa môže skutočne ktokoľvek – jednotlivci, priatelia, rodiny, školy, športové tímy aj firmy. Všetky videá musia spĺňať pravidlá kampane, aj podmienky príslušných sociálnych sietí.

Výťažok z kampane putuje do FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý podporuje prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu a športu po celom svete. Fond vznikol vďaka počiatočnému príspevku 9 miliónov dolárov od Nadácie MetLife a jeho cieľom je vyzbierať celkovo 100 miliónov dolárov a pomôcť tak viac ako 100 000 deťom.

FIFA a Global Citizen už zverejnili prvých príjemcov grantov z Fondu FIFA Global Citizen Education Fund. V prvom kole bolo vybraných 27 lokálnych organizácií v 10 krajinách, vrátane USA, Japonska, Mexika, Brazílie a Kolumbie. Granty v rozmedzí od 50 000 do 250 000 dolárov podporia programy zamerané na vzdelávanie, doučovanie, športové aktivity a rozvoj zručností detí a mladých ľudí v komunitách s obmedzeným prístupom k vzdelávaniu.

MetLife na Slovensku


MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995 a poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť je synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.

O spoločnosti MetLife


MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a pridružených spoločností jednou z popredných svetových finančných spoločností v oblasti poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív. Pomáha individuálnym aj firemným klientom budovať istú budúcnosť. Spoločnosť bola založená v roku 1868 a pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na metlife.com a www.metlife.sk.

O Nadácii MetLife Foundation


Nadácia MetLife Foundation sa zaväzuje k podpore inkluzívnej ekonomickej mobility. Spolupracuje s neziskovými organizáciami a poskytuje granty zamerané na ekonomické posilnenie, finančné zdravie a budovanie odolných komunít. Od svojho založenia v roku 1976 prispela viac ako miliardou dolárov na podporu komunít, v ktorých MetLife pôsobí. Viac na www.metlife.org.

O hnutí Global Citizen


Global Citizen je najväčšie svetové hnutie za ukončenie extrémnej chudoby. Združuje milióny aktivistov a zosilňuje ich hlas prostredníctvom kampaní a podujatí v spolupráci s lídrami z oblasti hudby, zábavy, politiky, médií a biznisu. Od svojho vzniku pomohlo získať záväzky v hodnote 49 miliárd dolárov, ktoré ovplyvnili životy viac ako 1,3 miliardy ľudí.

Tím Global Citizen bol založený v Austrálii v roku 2008 a dnes pôsobí v mnohých svetových metropolách vrátane New Yorku, Londýna, Paríža, Berlína, Ženevy, Melbourne, Toronta a Johannesburgu. Viac informácií nájdete na globalcitizen.org.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - FIFA, Global Citizen a MetLife podporujú vzdelávanie a šport detí na celom svete © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Šport Vzdelávanie
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