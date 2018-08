Násilná smrť troch ruských novinárov v SAR vyvoláva otázky

Na archívnej snímke z 18. januára 2011 jeden zo zavraždených - ruský dokumentarista Alexander Rastorgujev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangui 1. augusta (TASR) - Troch občanov Ruska, ktorých telá sa našli v Stredoafrickej republike (SAR), zavraždila skupina neznámych ozbrojených mužov. Podľa agentúry AP to uviedol v stredu v Bangui hovorca vlády SAR Ange Maxime Kazagui.Kazagui informoval, že trojica Rusov si vybavila vstupné víza do SAR na veľvyslanectve v Moskve. Nepodala si však žiadosť o novinársku akreditáciu v SAR a o svojej ceste neinformovala ani tamojšie ruské veľvyslanectvo.Podľa hovorcu ruskí novinári v deň útoku odmietli radu bezpečnostných zložiek na kontrolnom stanovišti v lokalite Sibut a napriek ich odporúčaniu pokračovali vo svojej ceste, kde však narazili na desiatku ozbrojených mužov v turbanoch. Tí sa chceli zmocniť ich auta, čomu však posádka chcela zabrániť. Ruských občanov útočníci zastrelili, vodičovi ich auta, miestnemu obyvateľovi, sa podarilo ujsť.Hovorca podľa AP uviedol, že títo ruskí občania neboli vojakmi. AP na vysvetlenie dodala, že od vlaňajška v SAR pôsobia ruskí vojaci, ktorých úlohou je výcvik miestnych ozbrojených síl.O násilnej smrti ruských občanov v SAR bolo informované aj ruské ministerstvo zahraničných vecí. Prípadom sa začal zaoberať aj Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).Podľa ruských médií by telá obetí mali do Ruska prepraviť 4. augusta.Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy ruskí novinári chceli v SAR navštíviť základňu, na ktorej údajne prechádzajú výcvikom žoldnieri z Ruska. Na základňu ich však nevpustili, pretože nemali akreditáciu od ministerstva obrany SAR, dodalo Echo Moskvy.Na tejto základni podľa Echa Moskvy pôsobí aj súkromná vojenská spoločnosť známa pod názvom Vagnerova skupina, spájaná s oligarchom Jevgenijom Prigožinom, o ktorom sa v ruských médiách píše ako o. Žoldnieri z Vagnerovej skupiny sa podľa Echa Moskvy zapojili do bojových operácií v Donbase a pôsobia aj v Sýrii.Obeťou útoku sa stali Orchan Džemaľ, ktorý v SAR spolu s režisérom a dokumentaristom Alexandrom Rastorgujevom a kameramanom Kirillom Radčenkom nakrúcali film s súkromných vojenských spoločnostiach.Tento projekt realizovali spoločne Centrom riadenia vyšetrovaní (CUR), založeným bývalým ruským ropným magnátom Michailom Chodorkovským.Šéf CUR Andrej Koňachin v stredu pre Interfax uviedol, že vyšetrovatelia pracujú s tromi hlavnými verziami, medzi nimi je aj lúpež či útok zatiaľ neznámou ozbrojenou skupinou. Koňachin súčasne v súvislosti s udalosťou poukázal na viacero zvláštností - novinári sa podľa neho z neznámych dôvodov odklonili od pôvodnej trasy, ktorou mali ísť, a dostali sa na územie kontrolované islamistickými ozbrojencami.Ako zvláštnosť Koňachin pripomenul, že miestny vodič auta zostal nažive. Vodičovej výpovedi, že na Rusov zaútočila skupina mužov v turbanoch, KoňachinŠéf CUR súčasne informoval, že ruských novinárov v deň, keď sa ubytovali v hoteli v Bangui, zadržali policajti.dodal.Podľa Koňachina záležitosti súvisiace s bezpečnosťou pobytu a presunov ruský tím prerokúval s predstaviteľmi mierovej misie OSN v SAR.spresnil s tým, že za najdôležitejšie sa považovalo, aby ruskí novinári mali vodiča auta od OSN. Otázkam spojeným so zaručením bezpečnosti ruským novinárom sa venoval človek menom Martin - ten im aj odporučil muža, ktorý potom fungoval ako vodič i tlmočník.