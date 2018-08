PRIESKUM: Toto sú najpopulárnejší politici v ČR

Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. augusta (TASR) - Najpopulárnejším politikom v Česku bol podľa júnového prieskumu spoločnosti STEM predseda hnutia ANO, ktorého kladne hodnotilo 47 percent opýtaných. Podpredseda ANOmá podporu 38 percent a šéf Pirátov36 percent ľudí. V stredu o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.Prieskum poukázal na to, že Babišova popularita je najnižšia od roku 2014, keď prekračovala hranicu 70 percent.Podľa agentúry STEM zvrat v obľúbenosti Babiša zrejme spôsobila zložitá cesta zostavovania vlády - dokazoval by to aj fakt, že na druhé miesto sa dostal Faltýnek, ktorý hral významnú úlohu pri vyjednávaní o vláde, hoci ešte stále ho nepozná okolo 14 percent obyvateľstva.Na štvrtom mieste prieskumu, zameraného na predstaviteľov politických strán, sa ocitol predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD)s podporou 35 percent. Agentúra STEM upozornila, že jeho popularita "z dlhodobého pohľadu mierne klesá".Prvú päticu uzatvára predseda KSČM, ktorému dala hlas v prieskume tretina opýtaných.Na ďalších priečkach sa nachádzajú líder ČSSD(31 percent) a predseda ODS(30 percent); šéfovia TOP 09 a ľudovcovzískali rovnako po 28 percent. Predsedu hnutia STANpozitívne zhodnotilo 27 percent respondentov.Prieskum sa konal 13.-27. júna medzi 1007 opýtanými, uviedol český portál Novinky.cz.