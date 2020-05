Násilné protesty po smrti Floyda sa rozšírili do viac ako 30 miest, rastú počty zranených (video)

Zákazy vychádzania v 25 mestách

Prípad rozprúdil hnev na políciu

31.5.2020 - Násilné protesty, ktoré v Spojených štátoch vyvolala smrť Afroameričana Georgea Floyda v rukách minneapoliského policajta, sa rozšírili do vyše tridsiatky miest. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Protestujúci od New Yorku po Los Angeles podpaľujú policajné autá a budovy, polícia proti davom porušujúcim zákazy vychádzania používa slzný plyn a gumové projektily a na oboch stranách rastú počty zranených.Podľa CNN zaviedli zákazy vychádzania v 25 mestách v 16 štátoch. Zhruba tucet štátov a tiež Washington, D.C. aktivovali Národnú gardu. Od štvrtka podľa agentúry AP zadržali vyše 1 300 ľudí v 16 mestách, vrátane vyše 500 v Los Angeles.V uliciach sú desaťtisíce ľudí, ktorí nedodržiavajú potrebné odstupy a mnohí nemajú ochranné rúška, čo medzi expertmi vyvoláva obavy z ďalšieho šírenia koronavírusu v krajine.Bývalého minneapoliského policajta Dereka Chauvina v piatok zatkli a v súvislosti so smrťou 46-ročného Floyda obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Štyridsaťštyriročný beloch by sa mal v pondelok postaviť pred súd v Minneapolise. Polícia okrem neho zo svojich radov v súvislosti s prípadom prepustila aj ďalších troch príslušníkov. Protestujúci pritom žiadajú obvinenia pre všetkých štyroch zúčastnených policajtov a prísnejšie obvinenie Chauvina.Chauvin spútaného Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku, čo údajne trvalo takmer deväť minút, a nepovolil ani, keď muž opakovane prosil, že nemôže dýchať. Koleno uvoľnil až zhruba dve minúty po tom, čo sa ďalším policajtom nepodarilo nahmatať pulz zadržaného, keď prestal reagovať. Floyda následne previezli do nemocnice a zhruba o hodinu ho vyhlásili za mŕtveho. Neskôr sa pritom na verejnosť dostalo aj ďalšie video, ktoré ukazuje, že na Floydovi pri jeho zatýkaní kľačali aj ďalší policajti.Floydov prípad v Spojených štátoch znovu rozprúdil hnev na políciu v súvislosti s úmrtiami viacerých Afroameričanov. Od vzniku hnutia Black Lives Matter, ktoré nasledovalo po oslobodení člena susedskej hliadky Georgea Zimmermana po zastrelení Trayvona Martina v roku 2012, prišli rukou policajtov o život napríklad aj Michael Brown, Eric Garner a mnohí ďalší.