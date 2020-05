Nová Pellegriniho strana by podľa prieskumu získala viac ako 20 percent, Smer by výrazne padol

Voľby by vyhralo OĽaNO

Progresívne Slovensko tesne v parlamente

Názov strany percentá Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 21,8 Strana Petra Pellegriniho 21,4 Smer-SD 9,6 Sme rodina 8,8 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 8 Sloboda a solidarita 7,1 Progresívne Slovensko 5,5

31.5.2020 - Prípadná nová strana expremiéra Petra Pellegriniho (Smer – SD) by bola druhou najsilnejšou stranou v slovenskom parlamente. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, ktorý zverejnila Televízia Markíza v diskusnej relácií Na telo.Podľa prieskumu by nová stranu Petra Pellegriniho volilo 21,4 percenta opýtaných. Prieskum uskutočnila agentúra Focus od 14. do 21. mája na vzorke 1 011 respondentov.Najsilnejšou parlamentnou stranou by naďalej ostala strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorú by volilo 21,8 percenta opýtaných. Nasledovala by nová strana expremiéra Pellegriniho, ktorý v súčasnosti prejavil záujem o post predsedu strany Smer – sociálna demokracia, ktorej aktuálne šéfuje Robert Fico.Pellegrini sa niekoľkokrát verejne vyjadril, že ak sa nestane novým predsedom opozičnej strany, zváži svoj odchod a prípadné založenie vlastného politického subjektu. Podľa prieskumu by sa Pellegriniho odchod podpísal na voličských preferenciách Smeru. Strana, ktorá v marcových voľbách do NR SR získala 18,29 percenta hlasov by podľa prieskumu verejnej mienky získala 9,6 percenta hlasov, teda približne polovicu hlasov, ktoré získala vo voľbách 2020.Do parlamentu by sa dostala aj súčasná vládna strana Sme rodina, ktorú by volilo 8,8 percenta opýtaných, nesledujú strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko s osempercentnou podporou a strana Sloboda a solidarita, ktorú by volilo 7,1 percenta opýtaných.Päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti by prekročilo aj hnutie Progresívne Slovensko s podporou 5,5 percenta voličov.