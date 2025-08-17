|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
Denník - Správy
17. augusta 2025
Násilné strety pokračovali v Srbsku už piatu noc po sebe, horeli aj kancelárie vládnucej strany – FOTO
V Srbsku sa v noci na nedeľu opäť vyostrili násilné strety medzi protestujúcimi a zásahovou políciou v Belehrade a ďalších mestách. Nepokoje a protesty proti vláde prezidenta
17.8.2025 (SITA.sk) - V Srbsku sa v noci na nedeľu opäť vyostrili násilné strety medzi protestujúcimi a zásahovou políciou v Belehrade a ďalších mestách. Nepokoje a protesty proti vláde prezidenta Aleksandara Vučiča tak pokračovali už piatu noc po sebe.
V meste Valjevo, kde sa zhromaždili tisíce ľudí vyjadrujúcich rastúci hnev voči strane pravicového prezidenta Aleksandra Vučiča, malá skupina maskovaných mladíkov zaútočila na prázdne kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany a zapálila ich. Následne došlo k stretom s políciou, pričom protestujúci hádzali petardy a kamene, na čo polícia odpovedala slzným plynom a omračujúcimi granátmi.
V Belehrade sa strety začali po tom, čo polícia zastavila demonštrantov smerujúcich k sídlu vládnej strany. Násilnosti boli tiež v Novom Sade, druhom najväčšom meste krajiny.
Protesty, ktoré sa začali v novembri po zrútení strechy železničnej stanice, pri ktorom zahynulo 16 ľudí, sa stali symbolom hlboko zakorenených korupčných problémov v Srbsku a vyústili do požiadaviek na transparentné vyšetrovanie a predčasné voľby.
Na najmasívnejších protestoch sa v uliciach srbských miest zúčastnili stovky tisíc ľudí. Väčšinou pokojné demonštrácie sa však začiatkom týždňa zmenili na násilné, keď skupiny podporovateľov vlády, mnohí maskovaní a ozbrojení palicami a petardami, zaútočili na protestujúcich.
Násilné strety trvali niekoľko nocí a zanechali mnoho zranených na oboch stranách. Protesty sa ešte viac vyostrili po zverejnení viacerých videí, ktoré ukazovali policajtov bijúcich neozbrojených demonštrantov. Polícia obvinenia z brutality odmieta a tvrdí, že bola napádaná demonštrantmi.
Protesty viedli k rezignácii premiéra a rozpadu vlády, no prezident Vučič zostáva neoblomný. Opakovane odmieta predčasné voľby a označuje demonštrácie za súčasť zahraničného sprisahania na jeho zvrhnutie.
Zdroj: SITA.sk - Násilné strety pokračovali v Srbsku už piatu noc po sebe, horeli aj kancelárie vládnucej strany – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
