|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2025
Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček, dožil sa 91 rokov
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Ako informovala verejnoprávna
Zdieľať
17.8.2025 (SITA.sk) -
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Ako informovala verejnoprávna STVR, potvrdil to jeho syn Ivo Hlaváček.
Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení. V roku 1957 bol odsúdený na jeden rok väzenia za poburovanie proti republike. Medzi rokmi 1958 až 1961 účinkoval v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla, pričom v SND svoju kariéru aj ukonči.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček, dožil sa 91 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Ako informovala verejnoprávna STVR, potvrdil to jeho syn Ivo Hlaváček.
Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení. V roku 1957 bol odsúdený na jeden rok väzenia za poburovanie proti republike. Medzi rokmi 1958 až 1961 účinkoval v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla, pričom v SND svoju kariéru aj ukonči.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček, dožil sa 91 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V kauze korupcie na východoslovenských súdoch bude v utorok rozhodovať najvyšší súd
V kauze korupcie na východoslovenských súdoch bude v utorok rozhodovať najvyšší súd
<< predchádzajúci článok
Násilné strety pokračovali v Srbsku už piatu noc po sebe, horeli aj kancelárie vládnucej strany – FOTO
Násilné strety pokračovali v Srbsku už piatu noc po sebe, horeli aj kancelárie vládnucej strany – FOTO