 17.8.2025
 Z domova

17. augusta 2025

Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček, dožil sa 91 rokov


Tagy: SND STVR Úmrtie Vysoká škola múzických umení

Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Ako informovala verejnoprávna



gettyimages 1071992582 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) -


Vo veku 91 rokov zomrel v nedeľu v Bratislave slovenský herec, zabávač, scenárista, hudobník a moderátor Oldo Hlaváček. Ako informovala verejnoprávna STVR, potvrdil to jeho syn Ivo Hlaváček.

Hlaváček sa narodil 26. januára 1934 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení. V roku 1957 bol odsúdený na jeden rok väzenia za poburovanie proti republike. Medzi rokmi 1958 až 1961 účinkoval v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1963 sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla, pričom v SND svoju kariéru aj ukonči.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček, dožil sa 91 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: SND STVR Úmrtie Vysoká škola múzických umení
