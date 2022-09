Násilnosti v Marseille si vyžiadali zranených policajtov aj fanúšikov, zadržali 17 ľudí

Zákaz predaja alkoholu

Viacero obvinení

15.9.2022 (Webnoviny.sk) - Násilnosti počas utorňajšieho stretnutia futbalovej Ligy majstrov 2022/2023 medzi francúzskym tímom Olympique Marseille a nemeckým Eintrachtom Frankfurt (0:1) si vyžiadali zranenia 17 policajtov a dvoch fanúšikov hosťujúceho mužstva. Ako informovala francúzska polícia, jeden z nich utrpel vážne poranenie krku po zásahu svetlicou. Zadržali 17 ľudí.Polícia v Marseille bola v plnej pohotovosti už od pondelka, keď do mesta začali prichádzať nemeckí fanúšikovia. Aby úrady čo najviac eliminovali riziko výtržností, zakázali predaj alkoholických nápojov na verejnosti v niektorých častiach mesta.Vyzvali tiež fanúšikov hostí, aby sa v uliciach nepohybovali v klubových farbách, čo by mohlo vyvolať násilnosti. Stovky policajtov sprevádzali asi 500 skalných fanúšikov Eintrachtu na štadión alebo do vyhradenej zóny v centre mesta.Polícia okrem násilností riešila i nacistický pozdrav, ktorým sa prezentoval podporovateľ Eintrachtu. Európska futbalová únia (UEFA) už začala disciplinárne konanie voči klubu z Frankfurtu nad Mohanom, ktorý čelí obvineniam zo štyroch trestných činom vrátane spomenutého „rasistického správania“.Olympique Marseille čelí dovedna piatim obvineniam. Eintracht medzičasom vydal stanovisko, v ktorom sa od takého správania sa fanúšikov dištancoval. UEFA nekonkretizovala, kedy rozhodne v prípade neprístojností týkajúcich sa uvedeného duelu.Počas minulého týždňa vycestovalo 15-tisíc priaznivcov nemeckého Kolína nad Rýnom do Nice a výsledkom boli strety fanúšikov na štadióne aj mimo neho, ktoré priniesli 32 zranených osôb z oboch strán. V minulej sezóne poznačili zápasy francúzskych klubov v domácej Ligue 1 viaceré násilnosti, ktoré prinútili úrady uvaliť prísnejšie pravidlá pre organizáciu športových podujatí.