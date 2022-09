Pavol Regenda zabojuje v kempe Anaheimu Ducks o miesto v NHL. Všetko sú to rýchli a veľkí chlapi, vraví

Pripravoval sa aj s Duklou

Malé obavy z nového prostredia

15.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda je už v zámorí, v najbližších dňoch na neho čaká nováčikovský kemp klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL a v rámci neho odohrá tri zápasy v rozmedzí štyroch dní.Potom sa 22-ročný krídelník predstaví aj v hlavnom tréningovom kempe "káčerov" pred začiatkom sezóny 2022/2023, zabojuje v ňom o miesto v kanadsko-americkej profilige."Nebude to vôbec jednoduché, pretože nie som v zápasovom tempe a začneme pekne z ostra. Potom bude nasledovať hlavný kemp Ducks. Urobil som však všetko preto, aby som bol pripravený. Určite tam odovzdám maximum," uviedol bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) V lete sa pripravoval aj so svojím materským klubom HK Dukla Ingema Michalovce zo slovenskej extraligy."Hlavne musím dať do každého cvičenia všetko a ak príde šanca, musím ju využiť. Urobím všetko pre to, aby som si zahral za Anaheim. Viacerých hráčov som už videl a všetko sú to rýchli a veľkí chlapi. Dopĺňajú ich ručičky ako Zegras či MacTavish. Bude to náročné, ale ja sa na to teším," pokračoval Michalovčan, ktorý bol na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku najlepším slovenským strelcom s piatimi gólmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.Regenda sa priznal, že nebolo pre neho jednoduché odcestovať do zámoria. Na veľkú výzvu sa však teší: "Mne osobne sa nesťahuje veľmi ľahko. Veľmi sa však teším na výborné podmienky a najlepšiu ligu sveta. Je tam radosť, ale aj stres. Malé obavy mám hlavne z nového prostredia. Je to predsa len veľké mesto."