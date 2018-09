Následkom konzumácie alkoholu zomrú ročne vo svete tri milióny ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. septembra (TASR) - Vyše tri milióny ľudí zomreli v roku 2016 na následky pitia priveľa alkoholu, čo znamená, že jedno z 20 úmrtí vo svete bolo spojené s týmto škodlivým fenoménom, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej najnovšej, v piatok zverejnenej správe. Informovala o tom agentúra Reuters.Viac než tri štvrtiny týchto úmrtí sa týkali mužov. Napriek dôkazom o zdravotných rizikách, ktoré konzumácia alkoholu so sebou prináša, sa predpokladá, že spotreba alkoholu bude v priebehu nasledujúcich desiatich rokov rásť.uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom.Podľa odhadov tejto organizácie spadajúcej pod OSN má na celom svete problémy s alkoholom 237 miliónov mužov a 46 miliónov žien. Najvýraznejšie sa to týka Európy, Severnej i Južnej Ameriky, pričom poruchy vyvolané konzumáciou alkoholu sú častejšie v bohatších krajinách, tvrdí WHO.Zo všetkých úmrtí, ktoré možno pripísať alkoholu, 28 percent bolo kvôli zraneniam - pri dopravných nehodách, sebapoškodzovaní a medziľudskom násilí. Ďalších 21 percent úmrtí bolo kvôli zažívacím problémom a 19 percent kvôli srdcovocievnym chorobám, ako sú infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda.V súčasnosti celosvetovo požíva alkohol 2,3 miliardy ľudí, pričom priemerná denná dávka predstavuje 33 gramov čistého alkoholu. To približne zodpovedá dvom pohárom vína, jednému veľkému pivu alebo dvom pohárikom destilátu.V spotrebe alkoholu na osobu vedie Európa, a to napriek tomu, že táto bilancia klesla od roku 2010 o zhruba desať percent. Súčasné trendy poukazujú na globálny nárast prijímania alkoholu na osobu v nasledujúcich desiatich rokoch, a to najmä v juhovýchodnej Ázii, západnej časti Pacifiku a na oboch amerických svetadieloch.Ako riešenie odporúča Svetová zdravotnícka organizácia zvýšenie daní z tejto komodity, zákaz reklamy alkoholických výrobkov a obmedzenie ľahkého prístupu k nim.