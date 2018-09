VIDEO: Slávny operný spevák Andrea Bocelli má dnes 60 rokov

Andrea Bocelli, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lajatico/Bratislava 22. septembra (TASR) - Talian Andrea Bocelli so svojím plným, jemným a uchvacujúcim tenorom prináša viac ako 30 rokov na koncertné pódiá operné árie, popové i klasické skladby. V sobotu 22. septembra má spevák s obdivuhodným talentom 60 rokov.Andrea Bocelli pochádza z Toskánska. Narodil sa 22. septembra 1958 v Lajaticu s nevyliečiteľnou očnou chorobou, ktorá spôsobila, že ako 12-ročný oslepol. Od detstva miloval hudbu, inšpirovali ho operné árie z Pucciniho a Verdiho tvorby, preto začal chodiť na súkromné hodiny spevu. Zarábal si aj ako pianista v baroch. Popri tom vyštudoval právo na univerzite v talianskej Pise.Superhviezda menom Andrea Bocelli sa zrodila v roku 1992, keď tiež taliansky spevák Zucchero hľadal druhý hlas do duetu piesne Miserere, ktorá sa dodnes spieva po celom svete. Zucchero pôvodne ponúkol part Lucianovi Pavarottimu, ten však odmietol so slovami:Druhý veľký úspech prišiel o dva roky neskôr, keď Andrea Bocelli zvíťazil na festivale v talianskom San Reme s absolútne najväčším počtom bodov v histórii tejto súťaže.Bocelli nahral viacero duetov s hviezdami ako Luciano Pavarotti, José Carreras, Sarah Brightman, Michael Jackson, Stevie Wonder, Bryan Adams, Eros Ramazzoti, Christina Aquilera a Celine Dion. Spieval pre významné osobnosti, napríklad pre Billa Clintona, Georgea Busha, Vladimira Putina či britskú kráľovnú.Pieseň Con te partiro sa viac ako pol roka držala na najvyšších priečkach svetových hitparád a stala sa najpredávanejším singlom v histórii gramofónového priemyslu.Slávny nevidiaci spevák má na svojom konte pätnásť štúdiových albumov. K diskografii patria aj tri kompilácie, tri live albumy a jedenásť operných albumov. Ich celosvetový predaj prekročil 80 miliónov kópií.V roku 2006 dostal Andrea Bocelli medailu Ordine al merito della Repubblica Italiana a v marci 2010 pribudla jeho hviezda na Hollywoodskom chodníku slávy.Spevák je od roku 2014 druhýkrát ženatý. Je otcom troch detí.Pre Slovákov Bocelli zaspieval v Košiciach v máji 2008. V rámci svetového turné koncertoval 19. novembra 2017 aj v Bratislave. Najslávnejšieho talianskeho speváka súčasnosti na koncerte v slovenskej metropole sprevádzal Český národný symfonický orchester z Prahy. Dirigentskú paličku si na zimnom štadióne Ondreja Nepelu vzal do ruky taliansky dirigent Marcello Rota.uviedol Bocelli pre portál Opera Slovakia.Na podujatí v írskom hlavnom meste Dublin, na ktorom sa zúčastnil aj pápež František, vystúpil Andrea Bocelli 25. augusta 2018. Bocelli vyhlásil, že vystúpenie pred pápežom je "privilégiom pre dušu".Inerpret pripravil v tomto roku pre svojich obdivovateľov nový album Si, ktorý oslavuje lásku, rodinu, vieru a nádej. Nahrával ho vo svojom dome v Taliansku za asistencie legendárneho producenta Boba Ezrina, ktorý v minulosti spolupracoval so skupinou Pink Floyd či spevákom Lou Reedom. Hudobnú novinku vydá 26. októbra 2018.Operný spevák Andrea Bocelli sa venuje okrem spevu aj výrobe vína a rád športuje. Trúfne si na kolieskové korčule, jazdu na koni i windsurfing. Smer mu najčastejšie udáva syn Matteo či manželka Veronica.tvrdí Bocelli.