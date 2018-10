Následky silného vetra odstraňovalo v Trenčianskom kraji až 95 hasičov

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Trenčín 31. októbra (TASR) – V súvislosti so silným vetrom absolvovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v utorok (30. 10.) v Trenčianskom samosprávnom kraji 27 zásahov. Odstraňovali z ciest spadnuté stromy, elektrické vedenia a plechy z poškodených ciest.Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík, v TSK zasahovalo v utorok celkom 95 profesionálnych hasičov s 31 kusmi techniky.Najviac práce mali hasiči z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Trenčíne, ktorí absolvovali deväť zásahov. Sedemkrát vyrážali k následkom vetra hasiči z OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, päťkrát hasiči v Považskobystrickom a Púchovskom okrese. Hasiči z OR HaZZ v Prievidzi mali tri výjazdy, z Bánoviec nad Bebravou dva a z Partizánskeho jeden.