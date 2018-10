M. Hattas: Na nitrianskej radnici musí nastať generačná zmena

Marek Hattas. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk

Nitra 31. októbra (TASR) – O post primátora Nitry sa uchádza ako nezávislý kandidát 31-ročný Marek Hattas. Počítačový analytik je zakladateľom a riaditeľom kultúrneho centra Hidepark.Spolu s mojím Tímom Hattas sme dali pre naše mesto dohromady viac ako 100 riešení. Každá oblasť si zaslúži pozornosť, nielen tie najproblémovejšie ako doprava či bezpečnosť. Na to, aby sa naše mesto pohlo vpred, však musí na radnici nastať generačná zmena. Nastal čas, aby sa v politike objavilo viac slušných ľudí.Riešením parkovania v Nitre je rezidentské parkovanie. Typ rezidentského parkovania je však nutné dohodnúť a komunikovať s obyvateľmi danej mestskej časti, v každom vnútrobloku individuálne. Problematické budú hlavne oblasti, kde je menej parkovacích miest ako počet bytových jednotiek.Nárast individuálnej automobilovej dopravy je neúnosný. V roku 2005 bolo v Nitrianskom okrese registrovaných 155.000 vozidiel, v roku 2018 je to 304.000 vozidiel. Z mesta musíme definitívne odkloniť tranzitnú dopravu, teda dokončiť vonkajší obchvat mesta, prepojiť Novozámockú a Zlatomoraveckú ulicu, Krškany s križovatkou Jakuba Haška – Orechov dvor a dobudovať zjazd z rýchlostnej cesty R1 na Agrokomplex. Pred vjazdom do mesta je nutné vybudovať odstavné parkoviská, z ktorých budú napojené spoje MHD a cykloinfraštruktúra do jednotlivých častí mesta. Musíme konečne naskočiť na trend 21. storočia a vytvoriť vhodné podmienky pre chodcov, cyklistov, jazdu autobusom či jazdu na zdieľaných automobiloch.Považujem za škandalózne, že v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2015-2023 nie je ani len jediné slovo o priemyselnom parku. Skutočne súčasné vedenie mesta ani len na sekundu neuvažovalo, čo táto investícia v meste spôsobí? Mesto Nitra nie je pripravené čeliť bytovým ani sociálnym otázkam. Kde ubytujeme operátorov, inžinierov, manažérov, ktorí k nám prichádzajú väčšinou zo zahraničia? Musíme sa poučiť z iných miest, kde už takéto veľké automobilky sú. Nevymýšľajme znovu koleso a aplikujme už fungujúce modely. Pripravme sa tak, aby obyvatelia Nitry z tejto investície napokon profitovali. Vieme, ako dopadla pešia zóna po otvorení Mlynov. Radnica tento stav ignorovala. Nedovolíme, aby sme tak dopadli aj s priemyselným parkom.Sme presvedčení, že auditom zmlúv získame 10 percent voľných prostriedkov v mestskom rozpočte.V Nitre potrebujeme nový koncept bývania pre takýchto pracovníkov. Mal by vychádzať zo skúseností miest, v ktorých automobilky pôsobia už desiatky rokov.Ja a členovia môjho tímu, ktorí kandidujú za poslancov, prinášame riešenie z českého Kolína, kde sa podarilo v priebehu dvoch rokov znížiť majetkovo-právnu kriminalitu o 50 percent a trestnoprávnu kriminalitu o 75 percent. Riešenie spočíva v komunikácii všetkých dotknutých zložiek, pričom dôraz je kladený na analýzu, mapu kriminality a infraštruktúru. Hlavnou ideou projektu je, že je jednoduchšie kriminalite predchádzať, ako ju trestať.V meste Nitra chceme presadiť novú bytovú politiku pre mladých, transparentnú stratégiu rozvoja športu a kultúry a vytvorenie inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov. Využime potenciál nášho mesta. Zobuďme pešiu zónu, otvorme kino Palace a kasárne pod Zoborom, využime výmenníky tepla pre miestne komunity. Dobudujme sieť cyklotrás a postavme konečne kúpalisko na úrovni krajského mesta. Vyvíjajme tlak na kompetentných, aby bola rieka Nitra opäť čistá.Neúspech vidím hlavne v komunikácii. Terajšie vedenie radnice nedokáže komunikovať svoje plány ani s partnermi, ani s občanmi. V Nitre panuje veľká nedôvera.Vymenovanie hlavného architekta, hĺbkový audit zmlúv, vymenovanie odborníkov do komisií na základe spoločenského konsenzu.