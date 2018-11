Následník britského trónu princ Charles sa dožíva 70 rokov

Princ Charles, archívna snímka. Foto: TASR/AP Princ Charles, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 14. novembra (TASR) - Následník britského trónu, Jeho kráľovská výsosť Charles princ z Walesu sa 14. novembra dožíva životného jubilea 70 rokov.Charles, celým menom Charles Philip Arthur George, sa narodil 14. novembra 1948 v Buckinghamskom paláci v Londýne. Je najstarším synom kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho matka sa stala 6. februára 1952, v deň smrti svojho otca Juraja VI., kráľovnou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Princeznú Elizabeth korunovali 2. júna 1953 za kráľovnú Alžbetu II., čím sa princ stal následníkom britského trónu.Od roku 1967 študoval princ Charles archeológiu a antropológiu na Trinity College univerzity v Cambridgei, na konci prvého ročníka prestúpil na štúdium histórie. Štúdium ukončil v júni 1970 s titulom bakalár. Na univerzite bol členom tamojšej divadelnej skupiny a s úspechom hral konské pólo. V súlade s tradíciou absolvoval v rokoch 1971-76 vojenskú službu v letectve a námorníctve.Medzi princove záujmy patria životné prostredie, architektúra, poľnohospodárstvo, školstvo, alternatívna medicína, hudba, história, archeológia, lietanie, konské pólo, rybárčenie či maľba akvarelov. Za knihu A Vision of Britain: A Personal View of Architecture (1989), v ktorej kritizoval modernú architektúru, ho v monarchii v roku 1990 vyhlásili za autora roka.Princ Charles vlastní niekoľko rezidencií - Clarence House je jeho oficiálnym londýnskym sídlom, Highgrove House má v Cornwalle a Birkhall sa nachádza v Škótsku. Vo Walese vlastní sídlo Llwynywermod. Je patrónom alebo prezidentom viac ako 400 charitatívnych organizácii.Celý svoj dospelý život princ Charles miloval Camillu Rosemary Shandovú. Stretli sa na zápase konského póla v roku 1971. Ich vzťah bol príbehom lásky, ktorú nerozbilo ani odlúčenie, nepriazeň verejnosti a dokonca ani manželstvá oboch jeho aktérov. Camilla sa vydala za muža menom Andrew Parker-Bowles a on sa 29. júla 1981 oženil s lady Dianou Spencerovou. Charlesovo manželstvo s princeznou Dianou sa skončilo 28. augusta 1996 rozvodom. Mali spolu dvoch synov. Prvorodený William Arthur Philip Louis, známy ako princ William, sa narodil 21. júna 1982. Druhý syn Henry Charles Albert David, známy ako princ Harry, sa narodil 15. septembra 1984. Princezná Diana zomrela na následky tragickej autonehody v Paríži 31. augusta 1997.Na radnici vo Windsore sa princ Charles 9. apríla 2005 zosobášil s o rok staršou Camillou. Jednoduchý civilný obrad sa uskutočnil s vylúčením verejnosti a jeho druhá manželka získala sobášom titul vojvodkyňa z Cornwallu.Princ Charles sa nikdy nestal miláčikom širokej verejnosti. Jeho život sa niesol v tieni jeho slávnej matky a nebohej manželky - mladej, atraktívnej Diany. Mal tiež veľmi blízky vzťah so svojou starou mamou Alžbetou - kráľovnou matkou a jej smrť ho hlboko zasiahla. Od Dianinej smrti si však Charles čiastočne získal späť priazeň verejnosti, najmä pre láskavý a starostlivý vzťah ku svojim synom Williamovi a Harrymu. Princ Charles sa 22. júla 2013 stal prvýkrát starým otcom, keď manželka princa Williama Kate porodila chlapca, ktorý dostal meno George Alexander Louis a je v poradí tretím následníkom britského trónu. Druhým je jeho otec princ William, ktorý už má s manželkou tri deti.Charlesovi udelili 30. júna 2017 Rad Kanady, najvyššie civilné vyznamenanie za mimoriadny prínos do rozvoja tohto severoamerického štátu. Okrem princa Charlesa ho dostal v roku 2013 jeho otec princ Philip.Lídri krajín združených v Spoločenstve národov (Commonwealth) schválili 20. apríla 2018 návrh britskej kráľovnej Alžbety II., aby ju vo funkcii formálnej hlavy spoločenstva vystriedal jej syn princ Charles.Princ Charles dvakrát navštívil aj Slovenskú republiku. Prvý raz pricestoval 8. mája 1991 ešte s prvou manželkou princeznou Dianou pri príležitosti oficiálnej návštevy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).Druhý raz prišiel na pozvanie prezidenta SR Rudolfa Schustera 1. novembra 2000 na dvojdňovú oficiálnu návštevu už samostatnej SR. Po stretnutiach s najvyššími ústavnými činiteľmi si princ pozrel katolícke kostolíky z 13. storočia v Ponikách a Zolnej, vyzdobené freskami pripomínajúcimi talianske baziliky, a absolvoval 40-minútovú prechádzku v národnej prírodnej rezervácii Badínsky prales.Princ Charles má na panstve v Highgrove v strednom Anglicku časť Slovenska – nachádzajú sa tam semenáčiky brestu horského, ktorý je vo viacerých európskych krajinách ohrozovaný znečisteným životným prostredím a ochorením grafiózou. Stromy vypestovali v škôlkarskom stredisku Šariš v Slanských vrchoch a do Spojeného kráľovstva ich dodali na osobnú žiadosť princa.