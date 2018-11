Urik: Výstava fotografií Laca Bielika je úspech kultúrnej diplomacie

Z otvorenia exteriérovej výstavy Invázia August 68, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť fotografie z Prahy a Bratislavy od autorov Josefa Koudelku a Ladislava Bielika (na snímke), 21. augusta 2018 v Bratislave. - archívne foto Foto: TASR/Pavol Zachar Z otvorenia exteriérovej výstavy Invázia August 68, na ktorej si návštevníci môžu pozrieť fotografie z Prahy a Bratislavy od autorov Josefa Koudelku a Ladislava Bielika (na snímke), 21. augusta 2018 v Bratislave. - archívne foto Foto: TASR/Pavol Zachar

Marseille 13. novembra (TASR) - Výstava fotografií Ladislava Bielika v galérii MAMO v Marseille, ktorej dominuje "Muž s odhalenou hruďou", je úspechom slovenskej kultúrnej diplomacie. Pre TASR to uviedol riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Jakub Urik.Ide o prvú slovenskú výstavu v prestížnej umeleckej galérii MAMO (Marseille Modulor), ktorú v roku 2013 otvoril dizajnér z Marseille Ora Ito. Galéria je na 11. poschodí a tiež na streche budovy, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1945-52 podľa plánov svetoznámeho sochára a architekta Le Corbusiera.Urik priznal, že je to prvýkrát, keď sa Slovákom podarilo dostať k dispozícii priestor na výstavu v takej prestížnej galérii. "Pokladám to za veľký úspech slovenskej kultúrnej diplomacie," opísal situáciu. A dodal, že "potvrdené slovami syna Ladislava Bielika", ešte nikdy sa fotografie mapujúce udalosti z augusta 1968 nedostali mimo hraníc Československa do takého prestížneho priestoru. "Aj čo sa týka nadmorskej výšky, ešte nikdy neboli tak vysoko ako teraz na 11. poschodí domu, ktorý projektoval Le Corbusier," dodal v pondelok večer (12.11.) počas slávnostného otvorenia výstavy.Výstava, ktorá je bezplatná a prístupná pre širokú verejnosť, mala podľa pôvodných plánov trvať iba tri dni, ale potrvá viac ako dva týždne. V prvý deň ju videlo okolo 130 návštevníkov."My sme tu s Bielikovými fotkami a s odkazom, ktorý presahuje hranice Československa. Lebo sloboda je krehká aj v súčasnosti a na propagandu nepotrebujeme tanky a vojsko, postačí internet," uviedol Urik. Dodal, že slovenská diplomacia spolu so značkou MAMO chce dať najavo obyvateľom južného Francúzska, Azúrového pobrežia, kde je Slovensko, čo sa u nás dialo v auguste 1968 a aký je odkaz 50. výročia tejto udalosti.Urik zároveň naznačil, že ide začiatok dlhodobejšej spolupráce s prestížnou galériou. Upozornil, že vedenie galérie má náročný proces selekcie výtvarných diel, ale Slovensko chce ukázať to najlepšie, čo má v súčasnom výtvarnom umení."Máme talentovaných umelcov, ktorí patria medzi špičku v rámci Európy a aj vo svete," skonštatoval. Už na budúci rok by chcel pripraviť viacero výstav, a preto galérii ponúkne širšie portfólio výtvarníkov a ich diel a bude záležať na galérii samotnej, čo si z toho vyberie. "Ale je už potvrdené, že v lete 2020 bude galéria hostiť výstavu slovenského dizajnu od 40. a 50. rokov až po súčasnosť," upozornil. V tejto súvislosti bola podľa neho dôležité prísť ako s prvou výstavou s niečím, čo si ľudia zapamätajú, čo má silný odkaz a aj nejakú históriu.Výstavu fotografií považuje za úspešnú aj výskumný pracovník Maxime Forest, ktorý pôsobí na Inštitúte politických štúdií (Sciences Po) v Paríži. Pre TASR uviedol, že sa zameriava na dianie v strednej Európe, najmä na obdobie Československa v rokoch 1948-1989. Zároveň sa venuje modernému umeniu z Českej republiky a zo Slovenska a má vlastnú galériu na treťom poschodí Corbusierovho domu. Zameriava sa v nej na stredoeurópsky dizajn, so záberom na československý dizajn 60. rokov a na súčasný český a slovenský dizajn."Som šťastný, že sme mohli túto výstavu usporiadať v Marseille, v ikonickej budove svetovej modernej architektúry," priznal Forest. Spresnil, že ide o jednu z prvých modernistických budov na svete.Forest za zaujímavý označil aj kontext výstavy fotografií Ladislava Bielika s odkazom na historické udalosti v roku 1968. V pondelok večer, počas vystúpenia na otvorení výstavy, upozornil, že na Západe sa neprávom stráca slovenská časť občianskych protestov a udalostí známych pod pojmom Pražská jar. V tejto súvislosti uviedol, že tento proces začal na Slovensku už v roku 1967 a jeho korene treba odsledovať do roku 1963 k začiatkom politickej kariéry Alexandra Dubčeka."Máme so Slovenským inštitútom v Paríži dôležitý projekt pre rok 2020, keď chceme usporiadať veľkú výstavu, a to v celej budove. V rámci súčasného slovenského dizajnu sa odprezentujú výtvarníci z oblasti skla, grafiky a aj fotografie," vysvetlil.(spravodajca TASR Jaromír Novak)