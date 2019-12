Našli jaskynnú maľbu starú 44-tisíc rokov, môže ísť o najstaršie vyobrazenie príbehu (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2019 (Webnoviny.sk) - V Indonézii našli nástennú maľbu starú 44-tisíc rokov. Zobrazuje diviaky a byvoly, ktoré lovia bytosti pripomínajúce človeka, pričom majú chvosty a rypáky a držia pritom laná a oštepy. Niektorí vedci si myslia, že je to najstaršie vyobrazenie príbehu. Archeológovia z Griffith University v austrálskom Brisbane o tom informovali v časopise Nature.Maľbu našli v jaskyni na juhu ostrova Sulawesi. Skala, na ktorej sa nachádza, je približne päť metrov široká. "Nič podobné som nikdy predtým nevidel. Videli sme stovky nástenných malieb v tomto regióne, no nikdy medzi nimi neboli lovecké príbehy," uviedol člen tímu Adam Brumm.Iní archeológovia skúmajú, či maľba zachytáva jeden príbeh, alebo je to séria obrázkov namaľovaných počas dlhšieho časového obdobia.Na Sulawesi je 242 rôznych miest, kde našli maľby a každý rok k nim pribúdajú ďalšie. Najnovší nález nie je najstarším na svete, no môže byť najstarším vyobrazením zvieraťa, aké doteraz objavili. Minulý rok vedci vyhlásili, že v Juhoafrickej republike našli "najstaršiu ľudskú maľbu" na kameni starú 73-tisíc rokov.