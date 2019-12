Solčiansky skladaník nemôže chýbať na stole na žiadnej oslave

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Solčany 14. decembra (TASR) – Žiadne rodinné i obecné oslavy, sviatky, Veľká noc, či Vianoce v Solčanoch v okrese Topoľčany sa nezaobídu bez solčianskeho skladaníka. Regionálna špecialita je pre obec typická a recept sa dedí z pokolenia na pokolenie už niekoľko generácií. „Receptúra je typická pre našu obec a aj keď sa skladaník pokúšajú robiť kdekoľvek, ľudia hovoria, že ten pravý sa dá urobiť len v Solčanoch. Keď ako starosta chodím na rôzne výročia, oslavy, plesy, vždy dávam ako zástupca obce skladaník ako dar či do tomboly,“ povedal starosta Solčian Juraj Soboňa.Solčiansky skladaník pripomína štedrák, ktorý sa pečie v niekoľkých regiónoch. Vyrába sa z vrstiev kysnutého cesta, pomletých orechov, maku a tvarohu, ktoré sa skladajú na seba. Tvaroh a slivkový lekvár sa používajú aj na vyplnenie ozdobnej mriežky na vrchu koláča. „Skladaník tvorí vrstva cesta, vrstva maku, vrstva cesta, vrstva orechov, vrstva cesta a navrchu sa koláč zdobí rôznymi spôsobmi lekvárom s tvarohom. Do maku sa pridávajú rôzne aromatické príchute alebo rum, hrozienka sa dávajú do tvarohu,“ priblížil receptúru Soboňa.Gastronomická lahôdka nemohla chýbať počas žiadnych sviatkov na stole solčianskych domácností. Skladaníky prinášali hostia do domu nevesty aj ženícha v predvečer svadby. „Dodnes musí byť na každej svadbe v obci niekoľko skladaníkov,“ tvrdí starosta. Pochúťku mali možnosť ochutnať aj v zahraničí. „Nitriansky samosprávny kraj si u nás objednáva skladaník, reprezentoval náš kraj aj v Bruseli,“ povedal Soboňa. Podľa jeho slov je skladaník v dnešnom dobe už luxusným koláčom, v minulosti si ho však dopriala každá domácnosť v obci. „Aj keď bola bieda, ľudia si ho vždy dopriali. Múku mali, tvaroh mali z kravičky, slivkový lekvár si varili na dvoroch z domácich sliviek,“ uviedol starosta.