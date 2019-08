Našli telo migranta, ktorý sa zrejme snažil prekonať Lamanšský prieliv

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. augusta (TASR) - Neďaleko belgického pobrežia sa našlo telo migranta z Iraku, ktorý sa pokúsil preplávať cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.Štyridsaťosemročného muža našli minulý týždeň v piatok neďaleko prímorského letoviska Zeebrugge. Mal na sebe provizórnu záchrannú vestu z prázdnych plastových fliaš a so sebou malý vak s dokladmi totožnosti, uviedla prokuratúra v belgickom meste Bruggy.Carl Decaluwé, guvernér provincie Západné Flámsko na západe krajiny, kde sa Zeebrugge nachádza, povedal, že ide vôbec o prvý prípad utopeného migranta v tejto oblasti.Úrady sa domnievajú, že muž sa utopil pri pokuse preplávať z pláže na severe Francúzska do Británie. Prúdy ho zrejme odniesli do belgických vôd.Vodou unášané telo našli neďaleko veternej farmy približne 30 kilometrov od Zeebrugge, informovala belgická agentúra Belga. Podľa agentúry sa muž snažil preplávať do Británie po tom, čo nezískal azyl v Nemecku.Osem dní pred nájdením tela Iračana belgický námorník spozoroval neďaleko francúzskych brehov mesta Dunkerque muža, ktorý mal na sebe opasok z prázdnych plastových fliaš a kričal o pomoc.Námorník incident z 18. augusta oznámil francúzskym námorným úradom s tým, že sa muža pokúsil zachrániť, ale prúd ho odniesol preč.Podľa oficiálnych údajov francúzskych úradov sa od začiatku tohto roka sa pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie približne 1450 migrantov, dvakrát viac ako počas celého roka 2018.