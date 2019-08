Partizáni v okolí Kšinnej vzdorovali fašistom i po páde B. Bystrice

Na snímke kostol a pamätník obetiam 2. svetovej vojny v obci Kšinná. V Kšinnej 27. augusta 2019. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Románsky kostolík sv. Kozmu a Damiána je dominantou nad obcou Kšinná. V Kšinnej 27. augusta 2019. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Kšinná 27. augusta (TASR) - Je dôležité, aby mladí ľudia nezabudli na to, čo sa v našej obci stalo a akých hrdinských bojovníkov proti fašizmu mala obec Kšinná a Závada pod Čiernym vrchom (dnes súčasť Kšinnej). Na margo osláv výročia SNP to povedala starostka obce Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou) Tatiana Botková.Príprava SNP sa v Uhrovskej doline, kde leží i obec Kšinná, začala dlho pred jeho vypuknutím. Ako uvádzajú Dušan Kubovčák a Milan Šagát v publikácii Z kroniky bojov, v doline sa šírili ilegálne letáky so smernicami o organizovaní partizánskych skupín, pod Čiernym vrchom začali stavať dve poľovnícke chaty a tri bunkre.uvádza sa v publikácii.Po vypuknutí povstania mali partizánske oddiely v Kšinnej a jej okolí výraznú podporu miestneho obyvateľstva. Od obyvateľov dostávali oblečenie a jedlo, mládež pre partizánov varila lekvár, starci sušili ovocie, ženy piekli sucháre s medom, ktoré dosúšali a prideľovali partizánskym jednotkám.V Závade pod Čiernym vrchom bolo sídlo partizánskej jednotky, ktorá sa v celej Uhroveckej doline zapájala do bojov s Nemcami a neskôr do diverzných akcií. V Kšinnej a v Závade pod Čiernym vrchom sa sformovali aj silné jednotky zložené z miestnych dobrovoľníkov. Na Filovom laze, ktorý je súčasťou Závady pod Čiernym vrchom, bola poľná nemocnica.O sile protifašistického odboja v Uhrovskej doline svedčí aj fakt, že povstanie v tomto kraji nebolo zlikvidované ani po páde Banskej Bystrice. „uvádza sa v spomienke evanjelického farára z Kšinnej a aktívneho účastníka protifašistického odboja Ondreja Bartka. Podľa informácii v publikácii Z kroniky bojov, od 20. do 29. novembra 1944 padlo v bojoch 70 partizánov a 230 ich bolo zranených. Straty nepriateľa sa len v akciách na Čiernom vrchu a na Okrúhlom odhadovali na 1500 mŕtvych.Bartko sa od nemeckého lekára dozvedel, že 29. novembra chcú Nemci predviesť na výsluch na gestapo do Bánoviec nad Bebravou všetkých chlapov z obce. Po sestre odkázal susedom, čo sa chystá a nakázal jej, aby varovala aj ostatných obyvateľov Kšinnej.uvádza v spomienkach Bartko.Obyvatelia Kšinnej a Závady pod Čiernym vrchom žili v strachu z represií až do konca vojny. Fašisti robili trestné výpravy aj po lesoch a „poľovali“ na židov skrývajúcich sa v horách. „“ spomína farár z Kšinnej.Hrdinstvo obyvateľov a pamiatku na obete SNP pripomínajú dva pamätníky. Pamätník padlým v SNP v Kšinnej odhalili v roku 1963. V Závade pod Čiernym vrchom je po Jankovom vŕšku druhý najväčší pamätník SNP v okrese Bánovce nad Bebravou. Odhalili ho v roku 1975.uviedla Botková.O uchovávanie pamiatky protifašistického odboja sa už takmer polstoročie spoločne s obcou aktívne stará aj bývalá učiteľka z Kšinnej Oľga Pružincová. Každoročne sa podieľa na vytváraní kultúrneho programu a podľa starostky je jednou z osobností, vďaka ktorým sa pamiatka SNP uchováva aj pre budúce generácie.Z archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici.Obyvatelia obce Kšiná pomáhali členom partizánskeho zväzku Jan Žižka. Po prepade obce 1. novembra viacerými nemeckými jednotkami zastrelili desať partizánov. Z obce odviezli asi 100 mužov do Bánoviec nad Bebravou, kde ich vypočúvali a väznili. Spolu ich bolo okolo 300 v katolíckom dome.Príslušníci jednotiek Sonderkommanda ZbV 15 za pomoci udavača našli a zatkli účastníkov odboja. Piatich občanov Kšinnej popravili na Cibislávke a neušetrili ani udavača. Následne obec 22. novembra 1944 vypálili.