Nasľubovali hory-doly, ale realita je iná. KDH poukazuje na chýbajúcich 100 miliónov eur pre samosprávy

Daňový mix

Katastrofálna situácia v samosprávach

8.8.2024 (SITA.sk) - Samosprávam na Slovensku chýba 100 miliónov eur na zabezpečenie bežného chodu a služieb pre občanov. Poukazuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . „Táto suma razantným spôsobom zníži úroveň života bežného občana v našich obciach, mestách a samosprávnych krajoch," povedal predseda KDH Milan Majerský Zároveň vyzýva ministra financií, aby našiel spôsob, ako zabezpečiť samosprávam chýbajúce peniaze. „Vhodným opatrením by mohol byť daňový mix, ktorý by zamiešal medzi daň z príjmu fyzických osôb aj časť výberu dane právnických osôb," myslí si šéf KDH.Podľa prognózy na rok 2024, ktorá vyšla v decembri 2023, mali mestá a obce získať z daní z príjmu fyzických osôb okolo 3,9 miliardy eur. Podľa toho si samosprávy stanovovali svoje rozpočty na rok 2024. Skutočný výber daní však bude len na úrovni 3,8 miliardy eur, čo je menej o 100 miliónov eur.„Nebudú vedieť zabezpečiť opravu ciest, škôl a škôlok a bežný chod inštitúcií, ktoré majú pod svojou správou, či už sú to športoviská, kultúrne či vzdelávanie inštitúcie," poznamenal Majerský.Dodal, že strany vládnej koalície pred voľbami nasľubovali mestám a obciam hory–doly, ale realita je trochu iná.„Primátori a starostovia hovoria, že taká katastrofálna situácia ešte v samosprávach nebola a bijú na poplach," povedal. Starosta obce Lodno Peter Mrvečka uviedol, pre menšie obce je súčasný stav dlhodobo neudržateľný. V Lodne obmedzujú základné služby, vypínajú osvetlenie.„Pýtam sa, ktorú faktúru ako prvú nebudem uhrádzať a či budem mať čím kúriť a svietiť. Ak nebudeme dofinancovaní aspoň v tom objeme, ako sme schvaľovali rozpočty, veľa samospráv môže skončiť v nútenej správe," obáva sa Mrvečka.