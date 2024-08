Progresívci vyzývajú Pellegriniho, aby nesledoval len olympijské hry, ale aj aktuálnu situáciu na Slovensku

8.8.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho , aby prestal sledovať len olympijské hry a začal si všímať aj situáciu na Slovensku. Ako uviedol predseda Michal Šimečka , Pellegrini sľuboval pokoj, no ten neprichádza.„Aký pokoj prináša do spoločnosti minister spravodlivosti Smer-SD ), keď svojím dovolaním pomohol na slobodu odsúdenému korupčníkovi? Aký pokoj prináša ministerka kultúry SNS ) čistkami vo vedení Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie?“ pýta sa Šimečka.Zároveň vyzval prezidenta, aby týchto dvoch ministrov pozval do paláca a žiadal vysvetlenie ich krokov. PS prezidenta vyzvalo, aby neignoroval vôľu viac ako 100-tisíc občanov, ktorí sa v priebehu krátkeho čase podpísali pod petíciu za odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.„Ak ste si nevšimli, pán prezident, situácia je natoľko vážna, že opozícia musí znovu zvolať protest na utorok pred ministerstvo kultúry. Taktiež ideme odvolávať ministerku Šimkovičovú a aj ministra Suska v parlamente. Je najvyšší čas, aby ste začali konať aj vy,“ uzavrel Šimečka.