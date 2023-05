Nastavenie finančných vzťahov s RTVS bude jednou z priorít ministerky kultúry Hroncovej (video)

Zmapovanie rezortných inštitúcií

Financovanie kultúry





Silvia Hroncová je teatrologička a kultúrna manažérka, ktorá ako riaditeľka Divadelného ústavu stála pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky. Na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla bola zodpovedná za dokončenie novostavby divadla a jej uvedenie do prevádzky.



Stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel. Viedla dva najväčšie české operné súbory: Operu Národného divadla a Štátnu operu v Prahe. V súčasnosti pôsobila ako výkonná riaditeľka filmovej distribučnej spoločnosti a predsedníčka správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.





15.5.2023 (SITA.sk) - Novovymenovaná ministerka kultúry Silvia Hroncová chce plynule previesť svoje ministerstvo týmto obdobím a zabezpečiť jeho riadny chod aj plnenie prioritných úloh.Za zásadnú úlohu považuje nastavenie nových mechanizmov a nových finančných vzťahov s Rozhlasom a televíziou Slovenska, čo súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov od začiatku júla.Z toho vyplýva potreba napojiť verejnoprávneho vysielateľa na štátny rozpočet. Na tlačovej konferencii novej vlády uviedla i to, že si uvedomuje zložitosť situácie a to, že je členkou dočasnej vlády na krátky čas.Dôležitými krokmi budú podľa Hroncovej aj zmapovanie rezortných inštitúcií, podporných fondov i čerpania eurofondov naviazaných na kultúru.„Bude veľmi dôležité aj definovanie podmienok financovania kultúry, lebo vieme, že kultúra je dlhodobo podfinancovaná a jej postavenie v našej spoločnosti nie je úplne ideálne," uviedla nová šéfka rezortu kultúry a dodala, že by chcela postavenie kultúry posilniť. Uviedla, že sú to východiská, ktorými sa bude riadiť aj pri tvorbe rozpočtu rezortu kultúry na budúci rok.