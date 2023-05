Ódor predstavil svoje priority, Slovensko chce priviesť do volieb bez škandálov a „veľkého humbuku“ (video)

aktualizované 15. mája, 14:32



15.5.2023 (SITA.sk) -Tromi krátkodobými prioritami nového predsedu vlády Ľudovíta Ódora sú riadny chod štátu do volieb, zodpovedný rozpočet na budúci rok a proeurópska a zahraničná politika. Premiér to uviedol na tlačovej besede.Ódor vyhlásil, že chce Slovensko priviesť do demokratických parlamentných volieb v septembri bez škandálov a „veľkého humbuku" a spôsobom, aby nikto nemohol spochybňovať ich legitimitu.„Okrem toho máme na stole veľa úloh v súvislosti s plánom obnovy , s pomocou ľuďom, v boji s vysokými cenami a ďalšie náročné úlohy," dodal Ódor.„Druhá krátkodobá priorita je zodpovedný rozpočet na budúci rok. Dáme dohromady všetky odborné kapacity štátu a pripravíme možnosti pre budúcu vládu, ako riešiť nelichotivú situáciu vo verejných financiách. Budúce generácie si zaslúžia, aby sme prestali riešiť naše problémy len a len na ich úkor," vyhlásil úradujúci premiér.Dodal, že prioritou je aj zahraničná politika. „Za hranicami zúri vojna, ktorá v nemalej miere ovplyvňuje naše životy a bezpečnosť. Ctíme si naše členstvo v EÚ a v NATO, ako aj ostatné medzinárodné záväzky. Chceme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom," doplnil Ódor.Z dlhodobého hľadiska sa chce predseda vlády sústrediť na efektívne využívanie európskych peňazí a nájsť spôsob, ako tieto zdroje riadiť v budúcnosti. Z dlhodobejšieho hľadiska je pre neho prioritou udržať na Slovensku talentovaných ľudí a prilákať nových.„Poslednou dlhodobou prioritou je pomoc slabším. Namiesto adresnej pomoci tým, ktorí to potrebujú, dominujú plošné riešenia," vysvetlil Ódor s tým, že pomáhať slabším a rešpektovať menšiny nie je len o solidarite, ale môže to mať ekonomické benefity pre krajinu.Ódor na tlačovej besede predstavil aj päť princípov, na ktorých bude jeho vláda fungovať - pokoj, odbornosť, budúcnosť, spájanie a služba krajine. Vysvetlil, že prvým princípom je pokoj, pretože ľudia na Slovensku, ale aj po celom svete, si za posledné roky zažili veľa kríz, neistoty a obáv. Hádky a nestabilita na politickej scéne situáciu len podľa neho zhoršili."Našou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú diskusiu," vyhlásil nový premiér.Druhým princípom je odbornosť, a aj napriek tomu, že nie sú politici, majú podľa Ódora silnú ambíciu posunúť krajinu dopredu. „Zázraky síce nespravíme, no zabezpečíme riadny chod štátu do volieb," dodal Ódor s tým, že sa budú sústrediť aj na budúcnosť.„Budeme viac než len svietiť a kúriť. Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť a konkurencieschopnosť Slovenska. Nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí," vysvetlil tretí princíp predseda vlády.„Štvrtým princípom je spájanie. Uznávame rôzne hodnoty a túto rôznorodosť budeme rešpektovať. Budeme prinášať témy, ktoré nás spájajú, kde máme všetci spoločný záujem," uviedol Ódor s tým, že posledným princípom je služba krajine. Premiér vyhlásil, že chcú zabezpečiť kontinuitu ako na začiatku, tak aj na konci ich mandátu.„Chceme viesť konštruktívny dialóg s politickými stranami aj pred koncom volebného obdobia, aby vedeli do čoho idú a nedávali do programového vyhlásenia nereálne veci," uzavrel predseda vlády.