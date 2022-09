Nástenné nabíjacie stanice sú teraz ešte bezpečnejšie a odolnejšie

Konektor nabíjacieho kábla z bezhalogénového, nehorľavého polyamidu 6 od spoločnosti LANXESS



Vysoko nehorľavý



Výborne odoláva záťaži



Vyrobený z jednoducho spracovateľného materiálu



Vysoká odolnosť žhaviacich vodičov

Znížené riziko skratov a porúch zariadení

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnych plastoch

6.9.2022 (Webnoviny.sk) -Okrem využitia v batériách a elektrických pohonných jednotkách sa potenciál technických plastov dá výborne uplatniť aj v nabíjačkách pre elektrické vozidlá. A to predovšetkým v nástenných nabíjacích staniciach. Tieto tzv. wallboxy musia byť veľmi bezpečné, pretože sa používajú vo vnútri budov, ako sú parkovacie domy alebo súkromné garáže. Z tohto dôvodu sa na tieto nabíjacie stanice kladú vysoké nároky pri výbere materiálu. Jedným z plastov, ktorý spĺňa náročné požiadavky, je bezhalogénový, nehorľavý materiál Durethan BKV20FN01 od nemeckej spoločnosti LANXESS.Táto zmes polyamidu 6 sa používa na výrobu konektorov nabíjacích káblov z produkcie spoločnosti Leopold Kostal GmbH & Co. KG, ktorá je globálnym dodávateľom systémov pre automobilový a solárny priemysel. Konektory nabíjacích káblov sa potom používajú vo vlastných wallboxoch Enector spoločnosti Kostal a distribuuje ich spoločnosť Kostal Solar Electric."Kľúčovými argumentmi pre použitie nášho bezhalogénového, nehorľavého materiálu Durethan BKV20FN01 sú jeho vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom a nehorľavosť. Okrem toho sa ľahko spracováva a vyrábajú sa z neho komponenty s vysokou povrchovou kvalitou," vysvetľuje Dr. Bernhard Helbich, technický marketingový manažér spoločnosti LANXESS.Úroveň horľavosti tejto zmesi preukázal test horľavosti UL 94 americkej organizácie Underwriters Laboratories Inc. Polyamid prešiel testom s najvyššou klasifikáciou V-0 pri hrúbke skúšobnej vzorky 0,75 milimetra. Keďže wallboxy patria do kategórie "bezobslužných domácich spotrebičov", použité plasty musia spĺňať medzinárodné štandardy IEC/EN 60335-1. Musia najmä preukázať, že pri skúške žeravým drôtom sú nehorľavé. Durethan BKV20FN01 vyhovuje skúške GWIT (teplota vznietenia žeravého drôtu, IEC 60695-2-13) pri teplote 775 °C s hrúbkou skúšobnej vzorky 0,75 milimetra alebo viac. Pri skúške GWFI (index horľavosti žeravého drôtu, IEC 60695-2-12) dosahuje termoplast maximálnu hodnotu pre plasty 960 °C (hrúbka skúšobnej vzorky 0,75 mm).Ďalšou silnou stránkou tohto materiálu je jeho vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom. Napríklad dosahuje najvyššiu hodnotu 600 v teste CTI A (Comparative Tracking Index, IEC 60112) a najvyššiu hodnotu PLC 0 (Performance Level Category) v podobne navrhnutom teste UL 746. "Tým sa znižuje riziko skratu. Okrem toho sa elektrické a elektronické zostavy dajú navrhnúť kompaktnejšie, čo vedie k celkovo menšiemu zariadeniu s vyššou hustotou výkonu," dodáva Helbich.Zmes, ktorá je z 18 % hmotnosti vystužená krátkymi sklenenými vláknami, má tiež dobrú pevnosť, tuhosť a húževnatosť. Konektorové systémy nabíjacích káblov preto nie sú náchylné na mechanické zaťaženie, najmä počas montáže. Polyamid sa dá ekonomicky spracovať aj stabilným vstrekovacím procesom.Podrobnejšie informácie o portfóliu produktov spoločnosti LANXESS pre elektromobilitu nájdete na https://lanxess.com/en/Products-and-Solutions/Focus-Topics/LANXESS-e-Mobility Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2021 dosiahol obrat 7,6 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 900 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis