Vyše 3000 kg ovocia a zeleniny týždenne pre školy a škôlky po celom Slovensku

Školy a škôlky na ovocné a zeleninové desiate nedajú dopustiť

Ako podporiť imunitu detí?



Vedeli ste, že deti do troch rokov by mali spať okolo 12 až 14 hodín a štvorroční až dvanásťroční približne desať hodín denne? Dostatok kvalitného spánku je totiž jeden z pilierov správne fungujúceho imunitného systému.



Pre zdravie je mimoriadne dôležitá vyvážená strava prostredníctvom kvalitných potravín, vrátane kyslomliečnych výrobkov, vlákniny a dostatku čerstvého ovocia a zeleniny. 60 až 80 % imunitných buniek sa nachádza práve v črevách, aj preto je jasné, že strava má zásadný vplyv na zdravie.



Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že pravidelný pohyb zvyšuje tvorbu prirodzených protilátok v našom tele. Stačí polhodinka až hodinka na čerstvom vzduchu každý deň.



Nepodceňujte stres a jeho vplyv na obranyschopnosť detského organizmu. Odlúčenie od rodičov, zvykanie si na nový kolektív, návyky a povinnosti dokážu rozhodiť nejedného školáka a škôlkara.



Vyskúšajte otužovanie a neobliekajte vaše dieťa pri najmenšom závane vetra ako na polárnu expedíciu. Naopak, naučte ho spávať v chladnejšej miestnosti, nevyhýbajte sa pobytu vonku za každého počasia a v sprche občas otočte kohútik viac doprava.



Pri budovaní imunity u detí je nevyhnutná pravidelnosť v dodržiavaní všetkých opatrení a najmä pestrosť na tanieri. Pokiaľ u vás nechýba ovocie a zelenina vo všetkých farbách, nemusíte sa báť občasnej sladkosti.



6.9.2022 (Webnoviny.sk) - Už dnes si môžu deti zo 72 materských a 71 základných škôl pochutnať na prvej dávke čerstvého ovocia a zeleniny. V rámci projektu Čerstvé hlavičky im s pravidelným prísunom dôležitých vitamínov, minerálov, vlákniny a energie počas celého školského roka opäť pomáha Kaufland.Návrat detí do kolektívu, spojený so stresom z nových povinností či ranného vstávania, a tiež sychravým jesenným počasím, dá detskej imunite poriadne zabrať. Zvýšená chorobnosť je nočnou morou nejedného rodiča. Aby ste podporili zdravie vašich školákov či škôlkarov, nezabúdajte na dodržiavanie správnych stravovacích návykov. K nim patrí i konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny – podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by deti mali zjesť aspoň 200 g každý deň. Pozitívny vplyv na ich jedálniček majú okrem rodičov v rukách práve školy a škôlky, v ktorých deti trávia väčšinu svojho dňa a budujú si tu základy zdravého životného štýlu už od najútlejšieho veku.Aj preto sa spoločnosť Kaufland rozhodla rozšíriť svoj úspešný projekt Čerstvé hlavičky a zadarmo poskytovať čerstvé ovocie a zeleninu nielen základným, ale najnovšie tiež materským školám. Štvrtý ročník, do ktorého sa zapojilo 384 materských a 278 základných škôl, už pozná svojich víťazov – viac ako 460 000 hlasov rozhodlo o tom, ktorých 143 zariadení po celom Slovensku sa môže tešiť z týždenných dávok vitamínov pre svojich zverencov. Tí si pochutia na banánoch, jablkách, mandarínkach, broskyniach, kaki, hrozne či kivi, ale aj na sladkej karotke a šalátových uhorkách.hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.Medzi víťazné školy opäť patrí aj Základná škola s MŠ, MPČĽ 35 v Brezne. "hovorí Mgr. Danica Englerová, zástupkyňa riaditeľa.O výhru plnú vitamínov tento rok po prvýkrát zabojovali aj materské školy. Jednou z víťazných je Materská škola na Holíčskej 50 v Bratislavevysvetľuje riaditeľka Diana Gašparíková a dodáva:hovorí Anetta Vaculíková, riaditeľka programu Skutočne zdravá škola a dodáva:Informačný servis