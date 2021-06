Nástupcu Šeligu nezvolia ani na 32. schôdzi parlamentu, zaľudia sa stále nedohodli na mene kandidáta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Voľba podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) nebude zaradená do programu najbližšej 32. schôdze parlamentu. Pred stredajším rokovaním vlády to povedala predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská . Odôvodnila to tým, že v strane Za ľudí , ktorej tento post prináleží, sa nedohodli na kandidátovi do tejto funkcie.Post podpredsedu parlamentu je neobsadený od konca mája, keď poslanci NR SR do funkcie nezvolili Tomáša Lehotského (Za ľudí). V tajnej voľbe získal 75 hlasov, pričom na zvolenie za podpredsedu NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov, teda 76.Lehotský mal nahradiť Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý oznámil svoj odchod z funkcie po tom, ako spolu so straníckou kolegyňou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou.