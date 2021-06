Sulík chce v prípade nástupu tretej vlny pandémie koronavírusu iné postavenie pre zaočkovaných ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 - Zaočkovaní ľudia by mali mať v prípade nástupu tretej vlny pandémie iné postavenie ako nezaočkovaní. Pred stredajším rokovaním vlády to naznačil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).„Na zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie prekonali, by sa malo nahliadať inak, ako na tých, ktorí sa nedajú napríklad ani otestovať," povedal.Či by pritom zaočkovaní mali fungovať „mimo" COVID automatu, však šéf liberálov nepovedal.