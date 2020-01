NATO by sa mohlo viac angažovať na Blízkom východe, od Trumpa je to však neočakávaná požiadavka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Donald Trump žiada Severoatlantickú alianciu , aby sa viac angažovala na Blízkom východe. Je to pritom dosť neočakávaná požiadavka od prezidenta, ktorý v minulosti spochybnil relevanciu transatlantickej aliancie a rozchádza sa v názoroch na prístup k Iránu s niektorými jej členmi.Trump nespresnil, aké ďalšie angažovanie sa od 29-člennej organizácie očakáva. Avšak v decembri vyzval svojich spojencov z NATO, aby spravili viac pre boj proti zvyškom Islamského štátu a zopakoval aj svoju dlhodobú požiadavku, aby prijali späť zahraničných bojovníkov zo svojich krajín a súdili ich doma.“Požiadam NATO, aby sa viac zapojilo do blízkovýchodného procesu," povedal v stredu v prvom verejnom vyjadrení k iránskym útokom na iracké základne. Raketové útoky si nevyžiadali žiadne obete na strane amerických ani irackých vojakov.Trump v stredu telefonicky diskutoval o situácii aj s generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom . "Dohodli sa na tom, že NATO by mohlo viac prispieť k regionálnej stabilite a boju proti medzinárodnému terorizmu," uviedla aliancia vo vyhlásení. Stoltenberg predtým iránsky raketový útok na americké jednotky v Iraku odsúdil a dodal, že vývoj udalostí sledujú.