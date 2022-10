NATO dodá Ukrajine vybavenie proti dronom, Stoltenberg a Borrell sa vyjadrili aj k ruskej hrozbe použitia jadrových zbraní

Prechod zo sovietskej éry

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) čoskoro pošle Ukrajine protidronové vybavenie. Po stretnutí ministrov obrany aliancie v Bruseli to oznámil jej generálny tajomník Jens Stoltenberg, informuje spravodajský portál CNN.Spojenci NATO „dodávajú pokročilé systémy vrátane delostrelectva, protivzdušnej obrany a obrnených vozidiel,“ povedal Stoltenberg a následne poďakoval spojencom za ich príspevky a vyzval ich, aby pokračovali v úsilí.„Poskytujeme tiež palivo, zimné oblečenie a zdravotnícky materiál ako súčasť balíka komplexnej pomoci NATO,“ dodal.Vybavenie proti bezpilotným lietadlám bude zahŕňať stovky rušičiek, „ktoré môžu pomôcť znefunkčniť bezpilotné lietadlá ruskej a iránskej výroby. A chrániť ukrajinský ľud a kritickú infraštruktúru“.Stoltenberg pokračoval, že z dlhodobého hľadiska aliancia tiež „pomôže Ukrajine pri prechode zo sovietskej éry na moderné vybavenie NATO“.Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov podľa neho informoval NATO o situácii na bojisku. „Ukrajina robí dobrý pokrok a zatláča invázne ruské sily na východe a na juhu,“ skonštatoval.Šéf NATO sa vyjadril aj na margo možného jadrového útoku zo strany Ruska, ktoré by tým „prekročilo veľmi dôležitú líniu“.„Nevieme, ako presne budeme reagovať, ale, samozrejme, to fundamentálne zmení povahu konfliktu. Bude to znamenať prekročenie veľmi dôležitej línie,“ vyjadril sa Stoltenberg.Následne dodal, že aj použitie malej jadrovej zbrane podstatne zmení povahu vojny na Ukrajine a, „samozrejme, to bude mať následky“.Aj šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vo štvrtok varoval, že Rusko nesmie prekročiť hranicu použitia jadrových zbraní.„Akýkoľvek jadrový útok proti Ukrajine vytvorí reakciu, nie jadrovú reakciu, ale takú silnú reakciu z vojenskej strany, že ruská armáda bude zničená,“ povedal.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky edition.cnn.com.