Rusov na okupovanom ukrajinskom území cvičia na prácu s dronmi Šáhid-136 iránski vojaci, majú aj dohliadať na útoky

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusi údajne vyslali na okupované územia Ukrajiny iránskych vojakov pridružených k Revolučným gardám , aby vycvičili ruskú armádu v používaní bezpilotných lietadiel Šáhid-136.V najnovšej správe to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , ktorý sa odvoláva na centrum ukrajinského národného odporu.Podľa uvedených zdrojov ruské sily priviezli bližšie nešpecifikovaný počet iránskych inštruktorov do mesta Džankoj na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, ako aj do prístavu Zaliznyj a obce Hladivcy v Chersonskej oblasti.Centrum odporu uviedlo, že iránski inštruktori priamo dohliadajú na útoky dronov na civilné objekty na Ukrajine vrátane Mykolajivskej a Odeskej oblasti.