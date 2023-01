NATO ešte nikdy nebolo jednotnejšie a robí všetko preto, aby Ukrajina ostala slobodná nezávislá a suverénna

Sila a jednota NATO

Náročná misia

Podpora slobody a suverenity

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) ešte nikdy nebola taká jednotná. Vyjadril sa tak predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley . Informuje o tom portál Sky News.„Za 43 rokov, čo nosím uniformu, toto je najjednotnejšie NATO, aké som kedy videl,“ skonštatoval generál Milley na leteckej základni Ramstein v Nemecku, kde sa stretli zástupcovia viac ako 50 krajín, aby prediskutovali pomoc Ukrajine.I keď sa vojna podľa neho za posledných 11 mesiacov zmenila, „misia tejto skupiny ... zostala rovnaká“ a sú odhodlaní podporovať Ukrajinu, aby sa dokázala brániť proti nelegálnej a nevyprovokovanej ruskej agresii. „Slovami prezidenta Bidena … čokoľvek treba, ako dlho bude treba na to, aby ostala Ukrajina slobodná, nezávislá a suverénna“. Stretnutia kontaktnej skupiny sú podľa Milleyho jasnou známkou odhodlania spojencov. Prezident Putin a Rusko si nakoniec uvedomia chybu svojho strategického omylu“ na Ukrajine, povedal ďalej s tým, že kým „Putin neukončí túto vojnu - vojnu, pre ktorú sa rozhodol - budú krajiny kontaktnej skupiny pokračovať v podpore Ukrajiny,“ prisľúbil.Zároveň však upozornil, že tento rok bude „veľmi, veľmi zložité“ vojensky vytlačiť z Ukrajiny všetky ruské sily. Dôvodom je podľa neho obrovská dĺžka frontovej línie, ktorá sa tiahne od Charkova na severovýchode až po Cherson na juhu.„Takže je to obrovské územie. A na tomto území stále zostáva veľa ruských síl na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny,“ vysvetlil a dodal, že to „neznamená, že sa to nemôže stať, neznamená to, že sa to nestane, ale bude to veľmi, veľmi ťažké“.Americký minister obrany Lloyd Austin na tlačovej konferencii po rokovaniach v Ramsteine ubezpečil, že Kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny nepoľaví a Spojené štáty sú odhodlané viesť tieto koordinované snahy.„Tlačíme na to, aby sme naplnili požiadavky Ukrajiny na tanky a ďalšie obrnené vozidlá,“ vyjadril sa a pripomenul, že Spojené kráľovstvo ohlásilo významný dar svojich tankov Challenger Ukrajine, čo bude prvé nasadenie západných bojových tankov na Ukrajine.V súvislosti s toľko skloňovanými nemeckými tankmi Leopard 2 však podľa Austina dnes nepadlo žiadne rozhodnutie.Spojené štáty tiež podľa Sky News vyzvali Ukrajinu, aby pozdržala ďalšiu ofenzívu, kým im spojenci nedoručia ďalšie zbrane a vojaci neabsolvujú potrebný výcvik.