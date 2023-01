Nová budova pre okresný súd v Banskej Bystrici, vítaná zmena za milióny eur (foto)

Lokalita a cena

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Úspešné zakúpenie areálu s priestormi pre sídlo Okresného súdu v Banskej Bystrici (OS BB) dnes na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici prezentoval Minister spravodlivosti Viliam Karas spolu s predstaviteľmi súdnictva v krajskom meste a zástupcami regiónu.Budovu Auris na Rudlovskej ceste 53 v Banskej Bystrici podľa jeho slov kúpili za 7,5 mil. eur, pričom do jej rekonštrukcie bude v priebehu dvoch rokov investovaných približne 7 až 8 mil. eur. Do súčasnej budovy, kde sídli okresný súd sa po jej obnove presťahuje novozriadený Správny súd Banská Bystrica (SS BB). Nové priestory by mali byť sprevádzkované najneskôr v roku 2025.Kúpna cena bola podľa ministra určená znaleckým posudkom, urobil sa prieskum trhu, „išlo o veľmi transparentný proces, posudzovaný bol aj Útvarom hodnoty za peniaze , bez ktorého súhlasu by k nadobudnutiu budovy nedošlo“. Okrem kúpy budovy oznámil Karas aj úspešné prenajatie priestorov pre banskobystrický správny súd, ktorý svoju činnosť začne 1. júna tohto roku.„Banská Bystrica sa posilňuje vo významnej pozícii ako mesto súdnictva, lebo tu budú významné inštitúcie ako novozriadený Správny súd, okresný súd s výnimočným postavením, ktorý bude jedným z najväčších okresných súdov na Slovensku, čo sa týka počtu zamestnancov,“ uviedol Karas.OS BB je už niekoľko rokov najväčším okresným súdom na Slovensku. Podľa predsedu OS BB Pavla Rohárika nejde len o počet sudcov a zamestnancov, ktorých je takmer 400, ale hlavne počtom káuz, ktorých sa v priebehu roka rozhodne medzi 230 až 240-tisíc.„Sme síce okresný súd, ale vo väčšine týchto káuz sme súdom s celoslovenskou pôsobnosťou. Hlavne, čo sa týka exekučného oddelenia, upomínacieho oddelenia, ale aj na tých tradičných oddeleniach napríklad obchodné práva duševného a priemyselného vlastníctva a niektoré iné,“ doplnil predseda banskobystrického okresného súdu.Okresný súd sídli v Banskej Bystrici v areáli na Skuteckého ulici, kde sú dve budovy a na deviatich podlažiach v prenajatých priestoroch budovy na Zvolenskej ceste. Táto situácia je podľa Rohárika neadekvátna a preto oceňuje kúpu nového areálu. Kúpu budovy vyzdvihli aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko s tým, že krajské mesto sa stane centrom súdnictva, čo je významné pre mesto aj pre región.Správny súd Banská Bystrica bol zriadený len pre výkon správneho súdnictva pre územia BBSK, Žilinského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Začneme výkonom súdnictva od 1. júna tohto roku,“ dodal predseda SS BB Peter Molčan, ktorý uviedol, že správny súd sa presťahuje z prenajatých priestorov do terajšieho sídla okresného súdu po ich obnove.