|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Amália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. júla 2026
NATO investuje do modernizácie palivovej infraštruktúry
Modernizácia skladovania a distribúcie palív má posilniť pripravenosť spojeneckých síl, najmä na východnom krídle Aliancie. NATO plánuje investovať 27 miliárd eur do modernizácie palivovej ...
Zdieľať
10.7.2026 (SITA.sk) - Modernizácia skladovania a distribúcie palív má posilniť pripravenosť spojeneckých síl, najmä na východnom krídle Aliancie.
NATO plánuje investovať 27 miliárd eur do modernizácie palivovej infraštruktúry. Po samite Aliancie v Ankare to uviedol generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Investície majú smerovať do obnovy existujúcich skladovacích a distribučných kapacít pre palivá. Súčasťou plánov sú aj nové zariadenia vrátane potrubí smerujúcich do východnej časti Aliancie.
„Vieme, že táto investícia vo výške 27 miliárd eur zmodernizuje našu existujúcu infraštruktúru skladovania a distribúcie palív a podporuje nové zariadenia vrátane plynovodov smerujúcich do východnej časti Aliancie,“ povedal Rutte.
Podľa NATO má krok zabezpečiť, aby spojenecké sily mali dostatok energie potrebnej na bojovú pripravenosť.
Palivová infraštruktúra je dôležitá pre presuny vojsk, prevádzku techniky aj dlhodobejšie pôsobenie spojeneckých síl v krízových situáciách.
Samit v Ankare tak potvrdil, že energetické a palivové zabezpečenie sa stáva súčasťou širšej obranyschopnosti NATO.
Zdroj: SITA.sk - NATO investuje do modernizácie palivovej infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.
NATO plánuje investovať 27 miliárd eur do modernizácie palivovej infraštruktúry. Po samite Aliancie v Ankare to uviedol generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Východné krídlo
Investície majú smerovať do obnovy existujúcich skladovacích a distribučných kapacít pre palivá. Súčasťou plánov sú aj nové zariadenia vrátane potrubí smerujúcich do východnej časti Aliancie.
„Vieme, že táto investícia vo výške 27 miliárd eur zmodernizuje našu existujúcu infraštruktúru skladovania a distribúcie palív a podporuje nové zariadenia vrátane plynovodov smerujúcich do východnej časti Aliancie,“ povedal Rutte.
Bojová pripravenosť
Podľa NATO má krok zabezpečiť, aby spojenecké sily mali dostatok energie potrebnej na bojovú pripravenosť.
Palivová infraštruktúra je dôležitá pre presuny vojsk, prevádzku techniky aj dlhodobejšie pôsobenie spojeneckých síl v krízových situáciách.
Samit v Ankare tak potvrdil, že energetické a palivové zabezpečenie sa stáva súčasťou širšej obranyschopnosti NATO.
Zdroj: SITA.sk - NATO investuje do modernizácie palivovej infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO
Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Chcete byť v rukách odborníka? Kedy a prečo je výmenný lístok k chirurgovi nevyhnutným pasom?
Chcete byť v rukách odborníka? Kedy a prečo je výmenný lístok k chirurgovi nevyhnutným pasom?