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10. júla 2026

NATO investuje do modernizácie palivovej infraštruktúry


Tagy: energetická infraštruktúra Investície plynovody

Modernizácia skladovania a distribúcie palív má posilniť pripravenosť spojeneckých síl, najmä na východnom krídle Aliancie. NATO plánuje investovať 27 miliárd eur do modernizácie palivovej ...



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turkey_nato_summit_59719 676x451 10.7.2026 (SITA.sk) - Modernizácia skladovania a distribúcie palív má posilniť pripravenosť spojeneckých síl, najmä na východnom krídle Aliancie.


NATO plánuje investovať 27 miliárd eur do modernizácie palivovej infraštruktúry. Po samite Aliancie v Ankare to uviedol generálny tajomník NATO Mark Rutte.

Východné krídlo


Investície majú smerovať do obnovy existujúcich skladovacích a distribučných kapacít pre palivá. Súčasťou plánov sú aj nové zariadenia vrátane potrubí smerujúcich do východnej časti Aliancie.

„Vieme, že táto investícia vo výške 27 miliárd eur zmodernizuje našu existujúcu infraštruktúru skladovania a distribúcie palív a podporuje nové zariadenia vrátane plynovodov smerujúcich do východnej časti Aliancie,“ povedal Rutte.

Bojová pripravenosť


Podľa NATO má krok zabezpečiť, aby spojenecké sily mali dostatok energie potrebnej na bojovú pripravenosť.

Palivová infraštruktúra je dôležitá pre presuny vojsk, prevádzku techniky aj dlhodobejšie pôsobenie spojeneckých síl v krízových situáciách.

Samit v Ankare tak potvrdil, že energetické a palivové zabezpečenie sa stáva súčasťou širšej obranyschopnosti NATO.


Zdroj: SITA.sk - NATO investuje do modernizácie palivovej infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická infraštruktúra Investície plynovody
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