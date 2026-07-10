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10. júla 2026
Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO
Vodič električky už nemal šancu zrážke zabrániť. Na Vajnorskej ulici sa zrazila električka a zametacie vozidlo. Informoval o tom hovorca
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10.7.2026 (SITA.sk) - Vodič električky už nemal šancu zrážke zabrániť.
Na Vajnorskej ulici sa zrazila električka a zametacie vozidlo. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Priblížil, že nehoda sa stala v piatok krátko po 8:00. Podľa doterajších informácií vošiel vodič zametacieho vozidla do jazdnej dráhy električky. Vodič električky však už nemal šancu zrážke zabrániť. Nasledoval tak náraz a zametacie vozidlo sa prevrátilo. Vodič utrpel zranenia a museli ho previezť do nemocnice.
Policajti podrobili vodičov dychovej skúške na alkohol, u oboch vyšla s negatívnym výsledkom. Policajti pripomínajú vodičom, chodcom a cyklistom, že brzdná dráha vozidiel MHD je dlhšia. Električka má zároveň podľa zákona na priechodov pre chodcov a električkových priecestiach prednosť. Policajti preto apelujú na chodcov, aby sa vždy presvedčili, že môžu prejsť, a to obzvlášť vtedy, keď majú v ušiach slúchadlá.
Zdroj: SITA.sk - Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Vajnorskej ulici sa zrazila električka a zametacie vozidlo. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Priblížil, že nehoda sa stala v piatok krátko po 8:00. Podľa doterajších informácií vošiel vodič zametacieho vozidla do jazdnej dráhy električky. Vodič električky však už nemal šancu zrážke zabrániť. Nasledoval tak náraz a zametacie vozidlo sa prevrátilo. Vodič utrpel zranenia a museli ho previezť do nemocnice.
Policajti podrobili vodičov dychovej skúške na alkohol, u oboch vyšla s negatívnym výsledkom. Policajti pripomínajú vodičom, chodcom a cyklistom, že brzdná dráha vozidiel MHD je dlhšia. Električka má zároveň podľa zákona na priechodov pre chodcov a električkových priecestiach prednosť. Policajti preto apelujú na chodcov, aby sa vždy presvedčili, že môžu prejsť, a to obzvlášť vtedy, keď majú v ušiach slúchadlá.
Zdroj: SITA.sk - Električka sa v Bratislave zrazila so zametacím vozidlom, vodič skončil v nemocnici – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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