NATO je najúspešnejšia obranná aliancia v histórii a najlepší spôsob zaistenia obrany Slovenska, uviedol Wlachovský

13.7.2023 (SITA.sk) - Nikto a nič nechráni našich občanov, hodnoty a slobodu viac ako NATO . Skonštatoval to po návrate z Vilniusu minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský Závery summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) vo Vilniuse sú podľa šéfa našej diplomacie dobrou správou pre Slovensko a dôležitým signálom podpory pre Ukrajinu.Ako informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v tlačovej správe, hlavnými témami summitu boli posilnenie kolektívnej obrany Aliancie vrátane bezpečnosti a obranyschopnosti tzv. východného krídla NATO a budúcnosť vzťahov s Ukrajinou.„Summit vo Vilniuse opätovne preukázal, že NATO je jedinečné a nepostrádateľné transatlantické fórum a najúspešnejšia obranná aliancia v histórii. Jej atraktivitu potvrdzuje rozšírenie o Fínsko aj dosiahnutá dohoda o ratifikácii členstva Švédska v Aliancii,“ uviedol ďalej Wlachovský, ktorý bol na summite členom delegácie vedenej prezidentkou Zuzanou Čaputovou O tom, že je to najlepší spôsob zaistenia obrany a bezpečnosti Slovenska, svedčí podľa ministra tiež naša intenzívna spolupráca so spojencami, oznámenie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza , že vyšlú svojich vojakov do mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie na Slovensku, dohodnutý systém rotujúcej protivzdušnej obrany a aj celkové posilnenie východného krídla aliancie v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine.„Rozhodnutia prijaté spojencami znamenajú jednoznačné posilnenie bezpečnosti a ochrany našich občanov a pretavia sa aj do vyššej obranyschopnosti Slovenska,“ vyhlásil Wlachovský a dodal, že Aliancia v snahe ubrániť jej územie pred akoukoľvek hrozbou posilňuje spoločnú obranu najzásadnejšie od konca studenej vojny.Spojenci sa dohodli aj na potrebe vybudovania robustného a odolného obranného priemyslu a prijali nový „Defence Production Action Plan“.Rovnako sa intenzívne hovorilo aj o nových technológiách, ako sú umelá inteligencia, kvantové technológie či biotechnológie.To predstavuje príležitosť aj pre slovenské firmy, startupy a inovátorov. Na summite vo Vilniuse s lídrami osobne rokoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Dohodli sa, že Aliancia bude Ukrajine poskytovať pomoc a podporu dovtedy, kým to bude potrebné. „So spojencami sme potvrdili, že Ukrajina patrí do NATO, a že sa vydala na cestu smerujúcu k členstvu,“ uviedol Wlachovský, podľa ktorého na nej jej bude pomáhať nielen najväčší program pomoci v histórii Aliancie, ale aj skutočnosť, že odteraz bude s predstaviteľmi NATO sedieť za jedným stolom ako rovnocenný partner v novovytvorenej Rade NATO - Ukrajina.Ministri zahraničných vecí krajín Aliancie vo Vilniuse samostatne rokovali aj s partnermi z Moldavska, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny o spolupráci pri posilňovaní ich vlastnej obrany a bezpečnosti, osobitne proti hybridným hrozbám a škodlivému vplyvu, najmä z Ruska.Úsiliu naďalej prispievať k ochrane demokratických hodnôt a medzinárodných pravidiel sa podľa Komunikačného odboru MZVaEZ venovalo rokovanie lídrov NATO s podobne zmýšľajúcimi indo-pacifickými partnermi – Austráliou, Novým Zélandom, Južnou Kóreou a Japonskom.Ide o štáty, s ktorými Aliancia v posledných rokoch výrazne posilnila spoluprácu aj s ohľadom na rastúce výzvy, ktoré predstavuje Čína.