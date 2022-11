NATO je podľa Kanady zaviazané počas zimy podporovať Ukrajinu, nakoniec príde diplomatické riešenie, uviedla ministerka

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - NATO je naďalej pevne zaviazané podporovať Ukrajinu počas „ťažkej zimy“. Pre denník The Guardian to povedala kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová.„Pretože, keď to robíme, v skutočnosti podporujeme ich pozíciu pri rokovacom stole. Nakoniec príde diplomatické riešenie,“ uviedla ministerka.Šéfka kanadskej diplomacie dodala, že pred samitom NATO existuje „silná podpora pre Ukrajinu“. Poukázala pritom na sľub Kanady poskytnúť Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v sume 500 miliónov kanadských dolárov, ktorú Ottawa ohlásila na samite G20 v Jakarte.„Musíme zabezpečiť, aby Ukrajinci dokázali prekonať túto náročnú zimu,“ poznamenala.